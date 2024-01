Die Aktie von Salesforce ist am Donnerstagabend auf ein neues 52-Wochen-Hoch bei 272,96 Dollar ausgebrochen. Für kräftige Kursgewinne von 2,7 Prozent sorgten dabei gleich zwei Meldungen.Zum einen berichtete Fortune, dass Salesforce vorerst seine Neueinstellungen gestoppt habe. Dies gehe aus einer geleakten Nachricht des Chief of Staffs, Ross Harmes, hervor. Neue Positionen sollten nur besetzt werden, wenn Angestellte das Unternehmen verlassen, hieß es in der Mail. Der Salesforce-Manager schrieb: ...

