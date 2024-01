Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag, 15.01.2024- (Nr. 017) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, November 2023- (Nr. 018) Großhandelspreise, Dezember und Jahr 2023- (Nr. 019) Pressekonferenz mit Livestream: Bruttoinlandsprodukt für Deutschland, Jahr 2023 (10:00 Uhr)Dienstag, 16.01.2024- (Nr. 020) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Dezember 2023- (Nr. 021) Zur Internationalen Grünen Woche (19.-28.01.2024): Landwirtschaftliche Betriebe: Betriebsgrößen, Arbeitskräfte, ökologischer Landbau (Ergebnisse der Agrarstrukturerhebung), Jahr 2023- (Nr. 022) Außenhandel (Detailergebnisse), November 2023- (Nr. 023) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), November 2023- (Nr. 03) Zahl der Woche: Teilzeitbeschäftigung aufgrund der Betreuung von Angehörigen, Jahr 2022- (Nr. 024) "Kommission Zukunft Statistik" übergibt Abschlussbericht an Statistisches Bundesamt (14:00 Uhr)Mittwoch, 17.01.2024- (Nr. 025) Deutsche Studierende im Ausland, Jahr 2023- (Nr. N003) Fachkräfte in MINT-Berufen: Hochschulstudium und berufliche Bildung, Jahre 2002 - 2022- (Nr. 026) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), November 2023Donnerstag, 18.01.2024- (Nr. 027) Verdienstunterschiede zwischen Frauen und Männern (Gender Pay Gap, bereinigt und unbereinigt), Jahr 2023- (Nr. 028) Baugenehmigungen, November 2023- (Nr. 029) Umsatz im Gastgewerbe, November und Jahresschätzung 2023Freitag, 19.01.2024- (Nr. 030) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember und Jahr 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5690245