An Gegenwind werden die Anleger sich bei der Deutschen Bank wohl auch in Zukunft gewöhnen müssen. Gerade erst scheint an den Märkten etwas Gras über das IT-Debakel rund um die Postbank gewachsen zu sein, da sieht das Geldhaus sich in Spanien schon den nächsten Vorwürfen gegenüber. Dort hat die zuständige Börsenaufsicht CNMV ein Disziplinarverfahren gegen die Deutsche Bank eingeleitet, wie das "Handelsblatt" berichtet.Gestört wird sich dem Vernehmen nach vordergründig an Beratungsleistungen der Bank, wobei in erster ...

