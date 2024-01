Berlin (ots) -Große Gebiete in Deutschland sind aktuell von Hochwasser betroffen. Anschließend werden Aufräum-, Reinigungs- und womöglich auch Wiederaufbauarbeiten nötig sein. Damit bei diesen Arbeiten niemand zu Schaden kommt, spielt der Arbeitsschutz eine wichtige Rolle. Hierzu gibt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) wichtige Hinweise.Die Hochwasserlage in Teilen Deutschlands ist nach wie vor angespannt. Aktuell steht alles im Zeichen des Katastrophenschutzes. Durch Minustemperaturen kann es in nassgewordenen Mauerwerken und Fassaden zu Frostsprengungen kommen. Gefährdungen durch das Hochwasser entstehen u. a. durch Gefahrstoffe (z. B. auslaufende Heizöltanks), durch Bakterien und Viren im Abwasser oder durch Elektrizität."Nach dem Rückgang des Hochwassers werden Reparaturarbeiten an Gebäuden und Infrastruktur notwendig sein. Hier werden sowohl Bauunternehmen als auch private Eigenbauer tätig werden - um sich selbst nicht zu gefährden, müssen sie bei den Arbeiten auf den Arbeitsschutz achten" so Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU.Auf einer Themenseite (https://www.bgbau.de/hochwasser) hat die BG BAU daher wichtige Informationen zusammengefasst. Dazu gehören eine Handlungshilfe "Bauarbeiten in Schadensgebieten" und mehrere Checklisten mit Hinweisen zu Gefährdungen und Verhaltensregeln nach Katastrophen, Notfällen und Havarien.Versicherungsschutz ist durch die BG BAU gewährleistetGrundsätzlich stehen die Beschäftigten der vor Ort tätigen Bau- und Reinigungsunternehmen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Das heißt, dass sie bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten über die BG BAU versichert sind. Dasselbe gilt für Helferinnen und Helfer privater Bauarbeiten. Bauherren müssen ihr Bauvorhaben anmelden und können dies online erledigen.Weiterführende InformationenThemenseite der BG BAU zum Hochwasser (https://www.bgbau.de/hochwasser)Handlungshilfe: Bauarbeiten in Schadensgebieten (https://www.bgbau.de/index.php?id=1043&tx_bgbaumediacenter_detail%5Bobject%5D=3147&tx_bgbaumediacenter_detail%5Bcontroller%5D=Object&tx_bgbaumediacenter_detail%5Baction%5D=detail&cHash=f6c56c3b6a59693ba58d1a99769a5fb2)Online-Anmeldung privater Bauarbeiten und der Helfenden (https://www.bgbau.de/service/haeufig-nachgefragt/privates-bauvorhaben-anmelden)Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 584.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.Social Media und NewsletterFolgen Sie uns auch via Social Media bei X (https://twitter.com/bg_bau), Facebook (https://www.facebook.com/BGBAU/), Instagram (https://www.instagram.com/_BGBAU/), YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bgbau/?original_referer=) und TikTok (https://www.tiktok.com/@bg_bau). Mit dem Newsletter der BG BAU erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail. Jetzt abonnieren! (http://www.bgbau.de/newsletter)Pressekontakt:BG BAU - Pressestelle, Hildegardstraße 29/30, 10715 BerlinTelefon: 030 85781-681, E-Mail: presse@bgbau.deOriginal-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60172/5690267