Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.01.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 120 (190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 18 (20) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 465 (475) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 210 (225) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 85 (92) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2630 (2575) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1390 (1270) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3080 (3020) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 125 (105) PENCE - 'OVERW.' - BARCLAYS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 320 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 315 (310) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4650 (4550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES ANGLO AMERICAN WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 1900 PENCE - GOLDMAN REINITIATES GLENCORE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 530 PENCE - GOLDMAN REINITIATES RIO TINTO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 7300 PENCE - JEFFERIES CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1460 (1600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1850) PENCE - 'UNDERPERF.' - JEFFERIES RAISES BRIDGEPOINT PRICE TARGET TO 310 (250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 145 (120) PENCE - 'HOLD' - RBC CUTS CERES POWER TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERF,) - PRICE TARGET 150 (600) PENCE - RBC CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 140 (250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC STARTS GCP INFRASTRUCTURE INVESTMENTS WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 90 PENCE



