Es geht in den letzten Tagen rund im Krypto-Sektor. Am Mittwochabend hatte die SEC ihr offizielles Go für die Bitcoin-ETFs von elf verschiedenen Anbietern gegeben und damit für wilde Kursausschläge gesorgt. Nur einen Tag später meldete sich ARK-CEO Cathie Wood zu Wort und gab ihre krassen Kursziele für den Bitcoin bekannt.In einem Interview mit CNBC antwortete sie auf die Frage, ob sie weiterhin zu ihrem einstigen Kursziel von 500.000 Dollar stehe und welche Auswirkungen ihrer Meinung nach die Bitcoin-ETFs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...