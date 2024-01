Neustadt am Rübenberge (ots) -Am 15. November 2023 gaben Sunmaxx PVT, der führende Entwickler und Hersteller von photovoltaisch-thermischen Solarmodulen (PVT) und die Hanebutt Gruppe aus Niedersachsen ihre Kooperation zur schnelleren Skalierung des Ausbaus von PVT-Anlagen und der damit einhergehenden Dekarbonisierung von Privat- und Gewerbegebäuden bekannt.Geschäftsführung Henning Hanebutt: "Wir freuen uns, Teil des Sunmaxx Fachpartnernetzwerkes zu sein. Dank der innovativen Technologie von Sunmaxx können wir unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten, um sich bei Strom und Wärme unabhängig aufzustellen. Besonders in Zeiten unsicherer Gaspreis-Entwicklung beweisen Sunmaxx PVT Module höchste Zuverlässigkeit und Effizienz, was es uns ermöglicht, die stark steigende Nachfrage nach erneuerbaren Heizungslösungen besser zu bedienen. Dank der Produkte und der Unterstützung von Sunmaxx können wir unseren Kunden erstklassigen Service und einen schnellen Zugang zu kostengünstiger und nachhaltiger Energie und Wärme bieten.Hanebutt und die zur Hanebutt Gruppe gehörige SW-Dach werden in Zukunft an ihren Hauptstandorten Hannover, Berlin, Hamburg, Herbolzheim (Raum Freiburg) und Relzow (Mecklenburg-Vorpommern) Projekte mit Sunmaxx-Modulen realisieren. Insgesamt beschäftigt die Hanebutt Gruppe an ihren Standorten über 580 Mitarbeiter, die damit für die Installation der PVT-Systeme von Sunmaxx bereitstehen. Durch die Kombination von herkömmlicher Photovoltaik mit Solarthermie liefern die Sunmaxx PVT-Module gleichzeitig Strom und Wärme. In Verbindung mit Wärmepumpen ermöglichen sie eine schnelle und vollständige Dekarbonisierung der Energieversorgung in Gebäuden im Privat- und Industriesektor. Zudem gehören sie mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent zu den effizientesten PVT-Modulen, die am Markt erhältlich sind.Franz Ziering, CSO bei Sunmaxx, über die Partnerschaft mit der traditionsreichen Hanebutt Gruppe: "Wir freuen uns, die Hanebutt Gruppe von unserer Technologie überzeugt zu haben. Gemeinsam werden wir spannende Projekte in ganz Deutschland realisieren und mithilfe ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise den Ausbau von PVT-Anlagen und nachhaltiger Energie in Deutschland vorantreiben."Das spezialisierte Partnernetzwerk von Sunmaxx bietet ein umfassendes Leistungsspektrum. Sunmaxx produziert PVT-Module und unterstützt seine Partner aktiv bei der Systemauslegung. Fachpartner wie die Hanebutt Gruppe übernehmen die Betreuung, Beratung und Ausführung von PVT-Projekten bei Industrie- und Endkunden, um die qualitativ hochwertige Umsetzung nachhaltiger Energiekonzepte zu gewährleisten."Mit der Partnerschaft sind wir zu einem wichtigen und bundesweit tätigen Mitglied im Fachpartner-Netzwerk von Sunmaxx geworden. Als Vorreiter im Bereich der photovoltaisch-thermischen Solarmodule (PVT) baut Sunmaxx sein Vertriebs- und Fachpartnernetzwerk konsequent aus. Netzwerkpartner profitieren von einem umfassenden Leistungsspektrum und der Unterstützung von Sunmaxx bei der Systemauslegung", so Henning Hanebutt.Weitere Informationen zur Hanebutt Gruppe finden Sie unter: https://www.hanebutt.de/Weitere Informationen zu Sunmaxx PVT finden Sie unter: https://sunmaxx-pvt.com/de/Pressekontakt:Hanebutt GmbHVertreten durch: Henning & Heiner HanebuttE-Mail: info@hanebutt.dehttps://www.hanebutt.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hanebutt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169686/5690413