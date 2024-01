© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



In der Hoffnung auf steigende LNG-Exporte setzt Chesapeake alles auf eine Karte und kauft Southwestern für 7,4 Milliarden US-Dollar. Kann die Rechnung aufgehen? In einem kühnen Schachzug hat Chesapeake Energy die Übernahme seines kleineren Rivalen Southwestern Energy in einem 7,4 Milliarden US-Dollar schweren Aktiengeschäft vereinbart. Dadurch wird Chesapeake zum größten unabhängigen Erdgasproduzenten der USA. Dieser Deal, der am Donnerstag bekannt gegeben wurde, ist eine strategische Wette auf eine Erholung der Erdgaspreise, die von den bis 2025 geplanten neuen Flüssiggas-Exportterminals in den USA angetrieben werden soll. Chesapeakes CEO Domenic Dell'Osso, der das neue, noch namenlose …