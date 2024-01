FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am letzten Handelstag der Woche leicht gesunken. Am Freitagmittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0959 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,0987 Dollar festgesetzt.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Donnerstagabend in einem Fernsehinterview erklärt, den Leitzins auf dem jetzigen Niveau zu halten, bis die EZB sicher sei, dass die Inflation auf das Zielniveau von 2 Prozent zurückkehren würde. Die Aussagen bewegten den Euro allerdings kaum.

Preisdaten aus der Eurozone konnten den Eurokurs ebenfalls nicht bewegen. Am Morgen wurden in einer zweiten Schätzung die erste Erhebung bestätigt, wonach die Inflation in Frankreich im Dezember leicht gestiegen ist. Währenddessen hielt sich die Teuerungsrate in Spanien stabil bei 3,3 Prozent.

Am Donnerstag hatte die Veröffentlichung von Preisdaten aus den USA zeitweise kräftige Kursschwankungen beim Euro ausgelöst. Die Inflation dort war im Dezember überraschend stark angestiegen. Der Kurs des Euro konnte sich nach kurzer Zeit aber wieder stabilisieren.

Im weiteren Freitagshandel richtet sich die Aufmerksamkeit weiter auf US-Konjunkturdaten. Am Nachmittag werden Erzeugerpreisdaten aus den USA erwartet. Sie beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./lfi/jkr/mis