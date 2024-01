San Francisco (ots/PRNewswire) -KI-gestützte Analyse in großem Umfang schützt sowohl Herausgeber als auch Werbetreibende vor schädlichen und unzulässigen AnzeigenMediaGo, die auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform, gab bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit mit The Media Trust (TMT), einem weltweit führenden Unternehmen für digitales Vertrauen und Sicherheit für Online-Werbung, erweitert hat. Diese Partnerschaft wird ein sichereres und saubereres Werbe-Ökosystem schaffen, indem die Qualität von Anzeigen verbessert wird, um Herausgeber vor schädlichen Anzeigen zu schützen, Werbetreibende daran zu hindern, mit unzulässigen Inventargeboten zu konkurrieren, und sichere Verbrauchererfahrungen zu liefern.TMTs leistungsstarke, KI-gestützte Analyse-Einheit für digitale Werbung ermöglicht es MediaGo, die Interessen seiner Medienpartner zu fördern, indem es die Qualität und Legitimität der Zielseiten von Werbetreibenden überprüft und so positive Werbeerfahrungen fördert. Durch den Einsatz von TMTs globaler Scantechnologie zur Überprüfung von Kampagnen-Zielseiten kann MediaGo eine Reihe von verbraucherschädigenden Aktivitäten wie bösartige Software, Pop-ups, betrügerische Inhalte, risikoreiche Browserumleitungen, Viren und andere Bedrohungen effektiv identifizieren.Diese eingehende Analyse von Kampagnen-Zielseiten gewährleistet außerdem ein sicheres und sauberes Werbeerlebnis und schützt die Zielgruppen vor der wachsenden Bedrohung durch schädliche Werbeinhalte und illegale Datenverfolgung. Das Ergebnis ist, dass die Medienpartner von MediaGo Kosteneinsparungen durch die Zeit und die Ressourcen erzielen, die sie sonst für die Handhabung von Malware-Angriffen aufgewendet hätten."Wir haben viel in die Verbesserung der Werbelandschaft und der Verbrauchererfahrungen investiert und freuen uns, unsere Partnerschaft mit TMT als zusätzliche Sicherheitsebene über unser internes intelligentes Prüfsystem hinaus zu vertiefen", sagte Brian Mun, Direktor für globale Partnerschaften, Geschäftsbereich Baidu Global. "Da sich die Werbeindustrie rasant entwickelt, wird die konsequente Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Werbeinhalten zu besseren Werbeerlebnissen für Verbraucher und digitale Unternehmen gleichermaßen führen. MediaGo wird seine Prüfprozesse weiter verbessern, um optimale Werbeinhalte sowohl für Medienpartner als auch für das Publikum anzubieten."Darüber hinaus wird die Partnerschaft seriösen Werbetreibenden die Möglichkeit geben, erfolgreich auf qualitativ hochwertige Werbeplätze zu bieten, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Werbetreibenden ihr Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Werbeinhalte beibehalten."Wenn das Wohlergehen der Verbraucher im Mittelpunkt Ihres Geschäfts steht, gewinnen alle - auch gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Senioren und sogar die gesamte Werbeindustrie", sagte Chris Olson, Geschäftsführer von The Media Trust. "Wir freuen uns, einen Partner wie MediaGo zu haben, der großen Wert auf die Qualität und Sicherheit von Werbeinhalten legt."Informationen zu MediaGo MediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. MediaGo nutzt die Baidu zugrundeliegende KI-Technologie und basiert auf Deep-Learning-Algorithmen, um Unternehmen aller Größenordnungen zu unterstützen und einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Mit 12 operativen Zentren auf der ganzen Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen für Geschäftswachstum für über 10.000 Partner bereit.Informationen zu The Media Trust The Media Trust ist der führende Anbieter von digitalen Vertrauens- und Sicherheitslösungen für Medien, Werbetechnik, Handelsmedien, E-Commerce und Unternehmensmarken. The Media Trust wurde 2005 gegründet und nutzt eine weltweite Infrastruktur mit Geräten und Emulatoren, die reale Verbrauchererfahrungen nachbilden, um Verstöße gegen Sicherheits-, Inhalts-, Qualitäts-, Datenschutz- und Regulierungsvorschriften auf Websites, in mobilen Apps, im vernetzten Fernsehen und in anderen Medien zu erkennen und zu beheben. Mehr als 600 Medienverlage, Adtech-Anbieter (SSPs, DSPs, Ad Exchanges), Agenturen, Einzelhändler und Unternehmensmarken verlassen sich auf die Lösungen von The Media Trust, um Verbraucher vor digitalen Gefahren zu schützen, hochwertige Erlebnisse zu bieten und Geschäftsergebnisse zu optimieren. Mehr erfahren Sie unter mediatrust.com.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-und-the-media-trust-erweitern-ihre-partnerschaft-zur-schaffung-sicherer-und-sauberer-werbeerlebnisse-302030671.htmlPressekontakt:The Hoffman Agency,Brooklynn Loiselle,503-860-9746,bloiselle@hoffman.comOriginal-Content von: Baidu Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171820/5690459