MINNETONKA (dpa-AFX) - Der US-Krankenversicherer Unitedhealth hat im abgelaufenen Jahr erneut zugelegt. Dank deutlich höherer Einnahmen im Versicherungsgeschäft und der Service-Sparte Optum stieg der Gewinn um elf Prozent auf 22,4 Milliarden US-Dollar (20,4 Mrd Euro), wie das im US-Leitindex Dow Jones Industrial gelistete Unternehmen am Freitag in Minnetonka (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Im neuen Jahr dürfte jedoch der verlustreiche Verkauf des Brasilien-Geschäfts am Gewinn zehren. Für das Tagesgeschäft zeigte sich Konzernchef Andrew Witty optimistisch. Doch am Finanzmarkt kamen die gestiegenen Behandlungskosten schlecht an.

Im vorbörslichen US-Handel verlor die Unitedhealth-Aktie rund dreieinhalb Prozent an Wert. So war der Gewinn des Konzerns wegen der höheren Kosten nicht so stark gewachsen wie die Einnahmen.

Nachdem der Konzern seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 371,6 Milliarden Dollar gesteigert hatte, soll er im neuen Jahr weiter auf 400 bis 403 Milliarden Euro zulegen.

Anders sieht es beim Gewinn aus: So will der Konzern sein Brasilien-Geschäft bis Mitte des Jahres an einen privaten Investor verkaufen. Dies dürfte den Gewinn in diesem Jahr mit rund sieben Milliarden Dollar belasten, wie Unitedhealth schon Ende Dezember mitgeteilt hatte. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll indes weiterhin 27,50 bis 28 Dollar erreichen./stw/men/mis