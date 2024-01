DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen weiter mit Gewinnen - Airbus fest

(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Freitagmittag weiter mit Aufschlägen, wenngleich unter den Tageshochs. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 16.638 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,6 Prozent auf 4.469 Punkte zu. Bei dem Kursplus dürfte es sich vor allem um eine technische Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste handeln. Das Umfeld bleibt weiter schwierig. Am Devisenmarkt notiert der Euro wenig verändert bei 1,0954 Dollar.

Gegenwind für die Börsen braut sich dagegen momentan im Nahen Osten zusammen. Eine von den USA geführte Koalition startete mehr als ein Dutzend Angriffe auf Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen, zwei Tage nachdem die jemenitischen Milizen eine Frist verstreichen ließen, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer einzustellen. Die Huthi-Rebellen haben Großbritannien und den USA Vergeltung für die Luftangriffe angedroht. Der Ölpreis reagiert mit Aufschlägen von 4 Prozent. Für Ölaktien geht es im Schnitt um 1,9 Prozent nach oben.

Lieferkettenprobleme werden wieder zum Thema

Welche Auswirkungen es hat, dass die Schiffe aus Asien nicht mehr durch den Suez-Kanal fahren, sondern den langen Weg um das Kap der guten Hoffnung nehmen, dürfte der europäischen Wirtschaft schnell schmerzlich bewusst werden. Denn zum einen steigen die Transportkosten mit den höheren Lieferkosten deutlich an, was sich auch in der Inflation widerspiegeln sollte. Zum anderen wird auch die Lieferkettenproblematik schnell wieder sichtbar. So muss Tesla einen Teil der Produktion in seinem Werk in Grünheide für rund zwei Wochen stilllegen.

Reederei-Aktien steigen in der Erwartung steigender Frachtraten. Die Aktien des dänischen Reederei-Konzerns A.P. Moller-Maersk erhöhen sich um 0,7 Prozent, während Hapag-Lloyd um 2,2 Prozent steigen. Der von Drewry veröffentlichte Frachtkostenindex stieg in dieser Woche um 15 Prozent auf 3.072 Dollar pro 40-Fuß-Container und hat im Vergleich zur gleichen Woche des Vorjahres um 44 Prozent zugelegt.

Die Airbus-Aktie legt um 2,2 Prozent zu und hat ein Rekordhoch markiert. Wie der europäische Flugzeugbauer am Vorabend mitteilte, übertraf er sein Auslieferungsziel im vergangenen Jahr deutlich. Der Konzern übergab insgesamt 735 Passagiermaschinen an Kunden, das waren 11 Prozent mehr als im Jahr zuvor und auch mehr als das Jahresziel von 720 Maschinen.

Am Mittag wird im Aktienhandel dann gen USA geschaut, dort legen unter anderen Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und andere Größen der Branche ihre Geschäftszahlen vor. Oft hatten die Quartalszahlen direkte Auswirkungen auf die Wettbewerber in Europa. Zudem findet an der Wall Street wegen des Feiertages Martin-Luther-King-Tag am Montag kein Handel statt.

Luxusgüter-Hersteller mit Burberry schwach

Gegenwind verspüren die Aktien der Luxusgüterhersteller schon seit Monaten. Burberry hat am Morgen die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt, nachdem die Nachfrage nach Luxusgütern während der wichtigen Vorweihnachtszeit im Dezember weiter abgenommen hat. Für die Aktie von Burberry geht es um 9,3 Prozent nach unten, Kering verbilligen sich um 2,4 Prozent und LVMH um 1,6 Prozent.

Für die Aktie von Volvo Car geht es um 3,6 Prozent nach unten. Hier belastet, dass die mehrheitlich im Besitz von Volvo Car und Geely befindliche Elektroautomarke Polestar am Vorabend bei den Absatzzahlen enttäuscht hat. Die Auslieferungen im vierten Quartal betrugen 12.800 Einheiten, was einem Rückgang um 39 Prozent im Jahresvergleich entspricht und 30 Prozent unter der im November revidierten Prognose liegt. Polestar hat auch das Ziel für die Bruttomarge gesenkt, hier wird nun eine "schwarze Null" erwartet, nach 2 Prozent zuvor.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.469,11 +0,6% 26,83 -1,2% Stoxx-50 4.086,32 +0,6% 25,12 -0,2% DAX 16.638,08 +0,6% 91,05 -0,7% MDAX 26.258,74 +0,7% 188,79 -3,2% TecDAX 3.262,81 +0,9% 27,54 -2,2% SDAX 13.533,63 +1,0% 138,15 -3,1% FTSE 7.622,34 +0,6% 45,75 -2,0% CAC 7.441,91 +0,7% 54,29 -1,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,20 +0,00 -0,37 US-Zehnjahresrendite 3,99 +0,02 +0,11 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 17:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0949 -0,2% 1,0970 1,0953 -0,9% EUR/JPY 159,05 -0,3% 159,35 159,89 +2,2% EUR/CHF 0,9347 -0,0% 0,9356 0,9361 +0,7% EUR/GBP 0,8599 +0,0% 0,8592 0,8614 -0,9% USD/JPY 145,27 -0,1% 145,21 146,00 +3,1% GBP/USD 1,2731 -0,2% 1,2767 1,2714 +0,1% USD/CNH (Offshore) 7,1832 +0,1% 7,1737 7,1795 +0,8% Bitcoin BTC/USD 46.072,34 -0,7% 46.018,84 46.135,31 +5,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,06 72,02 +4,2% +3,04 +4,3% Brent/ICE 80,64 77,41 +4,2% +3,23 +4,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 31,825 30,80 +3,3% +1,03 -4,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.044,96 2.029,28 +0,8% +15,69 -0,8% Silber (Spot) 23,00 22,75 +1,1% +0,25 -3,3% Platin (Spot) 926,01 918,00 +0,9% +8,01 -6,7% Kupfer-Future 3,78 3,78 +0,2% +0,01 -2,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2024 06:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.