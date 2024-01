© Foto: Andy Kropa - picture alliance/AP Images



Nach einer erfolgreichen Rallye für Snowflake-Aktien im Jahr 2023 ist Barclays der Ansicht, dass die Bewertung der Aktie im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen nun "voll" sei.Barclays-Analyst Raimo Lenschow hat die Snowflake-Aktie in einer Freitagsmitteilung von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" zurückgestuft. Lenschow behielt dabei allerdings sein Kursziel von 198 US-Dollar bei. Das entspricht einem Kurspotenzial von lediglich 1,2 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Snowflake ist in den letzten zwölf Monaten um 39,3 Prozent gestiegen und wird laut Barclays derzeit zum 16-fachen des Unternehmenswertes im Verhältnis zum Umsatz von 2025 gehandelt. "Es ist eine Menge an …