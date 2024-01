FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Südzucker sind am Freitag nach einer doppelten Abstufung durch Warburg Research erheblich unter Druck geraten. Am Nachmittag notierten sie als schwächster Wert im SDax 6,4 Prozent tiefer bei 13,16 Euro und rutschten damit unter die Unterstützung um die 13,40 bis 13,50 Euro.

Am Vortag hatten die Papiere nach Quartalszahlen in volatilem Handel letztlich leicht schwächer geschlossen. An diesem Freitag lagen sie von Beginn an deutlich im Minus.

Südzucker stehe eine Gewinnerosion bevor, schrieb Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research in einer aktuellen Studie mit Verweis auf die Entwicklung bei der Ethanol-Tochter Cropenergie sowie im Zuckersegment. Seine Kaufempfehlung gab Schwarz auf, er rät nun Verkauf./ajx/mis

