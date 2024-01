Istanbul (ots/PRNewswire) -Die Türk Ekonomi Bankasi (TEB) hat erfolgreich eine internationale Anleiheemission im Gesamtwert von 400 Mio. USD durchgeführt. Die internationale Anleiheemission stieß bei über 150 internationalen Anlegern auf großes Interesse und stellte mit einer Nachfrage von über 2,9 Mrd. USD einen neuen Rekord auf, der den Emissionsbetrag um mehr als das Siebenfache übertraf. Diese Transaktion ist die erste Emission der TEB auf den internationalen Kapitalmärkten und stellt die größte Überzeichnung für einen türkischen konventionellen Emittenten seit Januar 2020 dar.Die Emission der nachrangigen Anleihe der TEB wurde von namhaften Finanzinstituten angeführt, darunter Abu Dhabi Commercial Bank, Citibank, HSBC, Emirates NBD, BNP Paribas und Standard Chartered Bank. Der Renditesatz für die Emission mit zehnjähriger Laufzeit und einer im fünften Jahr ausübbaren Kaufoption lag bei 9,375 Prozent. Das beträchtliche Interesse internationaler Investoren an der Anleiheemission war ein bemerkenswerter Vertrauensbeweis sowohl in den türkischen Finanzmarkt als auch in die TEB, und wir haben unser Ziel erreicht, unsere Investorenbasis international zu diversifizieren.Leblebici: "Wir sind stolz auf das große Interesse, das unsere Stellung als starke und zuverlässige Bank unterstreicht."Ümit Leblebici, Geschäftsführer von TEB, kommentierte die erste Emission einer nachrangigen Anleihe der TEB: "Wir haben eine starke Nachfrage ausländischer Investoren für unsere Anleiheemission erhalten. Wir sind stolz darauf, dass wir bei unserer ersten Emission von nachrangigen Anleihen an ausländische Investoren auf den internationalen Kapitalmärkten ein großes Interesse geweckt haben, was unsere Stellung als starke und zuverlässige Bank unterstreicht. Wir streben weiterhin ein stetiges Wachstum an, das im Einklang mit unserer Strategie steht, die Finanzierungsstruktur zu diversifizieren und die mittel- und langfristigen Finanzierungsinstrumente auszubauen."Nach einem Treffen mit internationalen Investoren fügte Leblebici hinzu: "Die von unserer Bank begebene Basel-III-konforme Anleihe im Wert von 400 Mio. USD verzeichnete eine noch nie dagewesene Nachfrage, die 2,9 Mrd. USD überstieg und sich gut auf ausländische Investoren verteilte. Das große Interesse an der Transaktion ist auch ein Zeichen für das Vertrauen in unsere Wirtschaft und unsere Bank. 2024, wenn wir unser 97-jähriges Bestehen feiern, werden wir uns weiterhin bemühen, mittel- und langfristige und kostengünstige Mittel zu beschaffen."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2316775/TEB_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/teb-anleihe-stoWt-auf-beispielloses-investoreninteresse-302033608.htmlPressekontakt:Ersin Kaynak,ekaynak@medyaevi.com.tr,0 554 815 07 45Original-Content von: Türk Ekonomi Bankasi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173089/5690627