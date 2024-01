Cathie Wood hat ihre superbullishe Bitcoin-Prognose nach der Genehmigung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs bestätigt - trotz der vorangegangenen Verunglimpfung von Kryptos durch SEC-Chef Gary Gensler.Kurz nach der Genehmigung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs bekräftigte Cathie Wood gegenüber CNBC ihre kühne Prognose, dass der Bitcoin bis 2030 1,5 Millionen US-Dollar erreichen werde. Ihr Basisfall liege demnach bei 600.000 US-Dollar. "Wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit der Hausse mit der Genehmigung der SEC gestiegen ist. Das ist ein grünes Licht. Es ist das erste globale dezentralisierte, auf digitalen Regeln basierende Geldsystem in der Geschichte. It is a very big idea." Zuvor hatte sie die …