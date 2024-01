BlackRock beginnt, die Werbetrommel für Bitcoin zu rühren - Wie sehr kann das den Markt beeinflussen?

Es war klar, dass nach der Genehmigung der Bitcoin ETFs in den USA die Emittenten damit beginnen, die Werbetrommel für das digitale Gold zu rühren. Immerhin profitieren die Unternehmen mit einer prozentualen Verwaltungsgebühr und wollen Anleger nun natürlich auch überzeugen, zu investieren. Während einige bereits aggressivere Werbespots veröffentlicht haben, geht man bei BlackRock offenbar den Weg der Aufklärung. Das wirft die Frage auf, wie sehr Unternehmen wie der größte Vermögensverwalter der Welt die öffentliche Wahrnehmung gegenüber Bitcoin tatsächlich beeinflussen können.

Bitcoin im Mainstream

Kryptowährungen stehen am Wendepunkt. Inzwischen haben zwar die meisten schon einmal von Bitcoin gehört, aber der Großteil weiß nicht so wirklich, was er mit der Information anfangen soll. Wenn die digitalen Coins in die Medien geraten, dann entweder, weil Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht, oder wenn es Negativschlagzeilen gibt. Der Terra Luna Crash, der FTX Skandal, die Probleme rund um Binance - das sind Berichte, die man auch in Mainstream-Medien zu hören bekommt und die nicht unbedingt ein gutes Licht auf den Markt werfen.

Das könnte sich nun schlagartig ändern. Unternehmen wie BlackRock genießen einen ausgezeichneten Ruf in der Finanzwelt und wenn diese die Werbetrommel für ein Produkt rühren, von dem sie überzeugt sind, kann das die öffentliche Wahrnehmung maßgeblich prägen. Immerhin handelt es sich hier um Unternehmen, die Billionen von Dollar verwalten. Das Werbebudget dürfte hier nicht ausgehen, bevor man nicht einen beachtlichen Anteil der Marktteilnehmer überzeugt hat.

Beim iShares ETF von BlackRock geht man den Weg der Aufklärung. Auch im Spot heißt es, dass Kryptowährungen immer mehr Einzug in den Alltag finden. Dabei darf man nicht unbedingt von sich ausgehen, sondern sollte stets berücksichtigen, dass es sich um ein Gut handelt, das weltweit vertreten ist. Auch wenn man in Deutschland vielleicht noch nicht das Gefühl hat, dass Kryptowährungen am Vormarsch sind. In den USA und vielen anderen Teilen der Welt sieht das schon ganz anders aus.

Wenn man bedenkt, dass es am Ende nur 21 Millionen Bitcoin geben wird, wird schnell klar, dass längst nicht jeder einen ganzen Coin besitzen kann. Länder, die mit hoher Inflation oder sogar Hyperinflation zu kämpfen haben, wie das in den letzten Jahren immer wieder zu beobachten war, können in Bitcoin schnell eine brauchbare Alternative finden. Ohne das nötige Hintergrundwissen ist die Massenadaption aber ein sehr schleppender Prozess, wie die letzten Jahre gezeigt haben. Nun, da Bitcoin-Werbespots ausgestrahlt werden und man zumindest in den USA nicht mehr am Thema vorbeikommt, kann sich das schlagartig ändern.

Es wird natürlich Zeit brauchen, bis das negative Bild, das viele von Bitcoin und Co. im Kopf haben, in ein anderes Licht gerückt wird. Langfristig sieht es derzeit aber stark danach aus, als würde kein Weg daran vorbeiführen, dass der Wert der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung weiter steigt. Das Halving in diesem Jahr dürfte diesen Vorgang noch weiter beschleunigen und wenn BTC erst einmal ein neues Allzeithoch erreicht, kann das zu einer Kettenreaktion führen, bei der auch die 100.000 Dollar Marke nicht mehr weit sein dürfte.

Was gut für Bitcoin ist, ist in der Regel auch für den gesamten digitalen Währungsmarkt gut. Schon jetzt gibt es Pläne von BlackRock, auch Ethereum ETFs auf den Markt zu bringen und es ist gut möglich, dass auch weitere Coins in den Top 10 folgen könnten. Auch jenseits der Top 10 steigen die meisten Altcoins, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Einige können den Markt dabei stark outperformen, weshalb sich Diversifizierung lohnen kann. Derzeit sieht es vor allem bei Bitcoin Minetrix danach aus, als würde der Coin heuer zu den großen Gewinnern gehören.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Bitcoin Minetrix mit besserer Performance als BTC?

Bitcoin als größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wird kein Altcoin so schnell verdrängen. In Bezug auf die Rendite werden dagegen auch heuer wieder zahlreiche Coins besser performen als BTC. Schon im letzten Jahr hat Solana mit einer 1.000 % Rallye überzeugt, bei Meme Coins wie BONK und PEPE waren es sogar zehntausende Prozent und nun sieht es so aus, als würde mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) der nächste Coin auf den Markt kommen, der um mehr als 1.000 % steigen kann. Grund dafür ist der einzigartige Stake to Mine-Ansatz.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren, die $BTCMTX-Token halten und in den Staking Pool einzahlen, erhalten dafür schon während des Presales eine Belohnung in Form von zusätzlichen Token, während es nach dem Start der Stake to Mine-Phase Credits für Staker gibt, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Das Guthaben wird per Smart Contracts automatisch verteilt - je mehr Token man im Staking Pool hält, desto mehr Credits für das Cloud Mining erhält man.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Durch diesen Ansatz werden die Risiken, die bisher mit Cloud Mining verknüpft sind, minimiert. Zusätzliches Geld an eine dritte Partei zu überweisen, wird überflüssig und die Kontrolle über die Token und das Mining-Guthaben behalten Anleger zu jeder Zeit im Stake to Mine Dashboard, da das Team hinter Bitcoin Minetrix bereits selbst Verhandlungen mit verschiedenen Cloud-Anbietern führt.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Der einzigartige Anwendungsfall von Bitcoin Minetrix hat dazu geführt, dass Investoren bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 8,2 Millionen Dollar gekauft haben. Dabei wurde ein Großteil der Token bereits in den Staking Pool eingezahlt, um nach dem Launch das Mining-Guthaben zu erhalten. Da Bitcoin Minetrix den Mining-Markt wieder für alle zugänglich macht und es ermöglicht, ohne Hardware Bitcoin zu schürfen, gehen Experten davon aus, dass das Projekt durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet ist. Nach dem Listing an den Kryptobörsen könnte sich das allerdings schlagartig ändern, weshalb frühe Investoren hier extrem hohe Renditen erzielen könnten, wenn sich das Projekt nach dem Launch durchsetzt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.







