Kryptowährungen: Die gewinnbringendste Anlageklasse im Jahr 2024?

Schon im letzten Jahr waren Kryptowährungen die Anlageklasse, in der man die höchsten Renditen erzielen konnte. Wer kein zu großes Risiko eingehen wollte und nur auf Bitcoin gesetzt hat, konnte sein Kapital auch ohne Hebel um 150 % vermehren, während die hohen Zinsen andere Bereiche und Assets stark unter Druck gesetzt haben. Wer zum Beispiel auf Immobilien gesetzt hat, hatte es im letzten Jahr eher schwer. Eine Entwicklung, die auch für heuer erwartet wird. Auch in diesem Jahr deutet derzeit alles darauf hin, dass Kryptowährungen wieder eine massive Wertsteigerung hinlegen könnten. Ethereum hat heuer zum Beispiel bereits eine Rendite von mehr als 14 % eingebracht und im Laufe des Jahres werden noch deutlich höhere Kurse erwartet. Dabei könnten einige Coins ihren Wert auch schnell wieder vervielfachen.

Bitcoin Halving und ETFs

Im April dieses Jahres wird das Bitcoin-Halving erwartet. Dabei werden die Blockbelohnungen für Miner und damit auch die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert. Ein Ereignis, das nur alle 4 Jahre stattfindet. Bisher ist der Bitcoin-Kurs in den 2 Jahren nach dem Halving jedes Mal durch die Decke gegangen und dasselbe wird auch für die nächsten 2 Jahre erwartet.

In der Vergangenheit haben die steigenden Bitcoin-Preise auch immer zu neuen Höchstständen bei den meisten Altcoins geführt, da sich die Aufmerksamkeit einiger Anleger dadurch auf den gesamten Kryptomarkt richtet, nicht nur auf das digitale Gold. Auch in den kommenden zwei Jahren könnten wieder Milliarden von Dollar in den Markt fließen.

Auch die Bitcoin ETFs, die in dieser Woche von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC genehmigt wurden, dürften dazu führen, dass der digitale Währungsmarkt heuer in den Fokus vieler Anleger gerät. Die Größen der Finanzwelt wie BlackRock, Fidelity, Ark Invest und viele weitere sind unter den Emittenten der Fonds. Der Einfluss, den diese Unternehmen auf den Markt haben, ist enorm. Erste Werbespots für die ETFs kursieren bereits, wodurch sich auch schon bald die öffentliche Wahrnehmung von Kryptowährungen ändern könnte.

Auch wenn es für diejenigen, die sich schon lange mit Bitcoin und Co. beschäftigen, schnell so wirken könnte, als wäre man schon spät dran, dürfte es in Wahrheit immer noch sehr früh sein für Kryptowährungen. Die Schätzungen, wie viel ein Bitcoin jemals kosten kann, überschlagen sich und reichen bis weit über eine Million Dollar pro Coin. Das digitale Gold beginnt den Weg in den Mainstream nun erst.

ETFs, Werbespots und das Halving werden dazu beitragen, dass Millionen von Menschen sich zum ersten Mal mit Kryptowährungen beschäftigen und ein Teil davon auch das Potenzial erkennt, das damit einhergeht. Auch CBDCs (digitales Zentralbankgeld) könnten langfristig zur Massenadaption von Bitcoin und Co. beitragen, da sie die Hemmschwelle senken, sich mit digitalen Währungen zu beschäftigen.

Ein Umfeld, in dem vor allem kleinere Altcoins wieder lebensverändernde Renditen einbringen und um ein Vielfaches steigen können. Vor allem, wenn der Anwendungsfall dahinter stimmt. Derzeit deutet zum Beispiel beim neuen Bitcoin Minetrix alles darauf hin, als könnte es hier schon bald zu einer Kursexplosion kommen.

Steht Bitcoin Minetrix vor einem Anstieg um das 10-fache?

Während es bei Bitcoin und den anderen Top Coins vergleichsweise etwas langsamer zugehen wird, bis sich der Kurs vervielfacht, können Kryptowährungen mit niedrigerer Marktkapitalisierung ihren Wert oft über Nacht um hunderte Prozent steigern. Mit Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) kommt ein neuer Coin auf den Markt, bei dem derzeit einiges darauf hindeutet, dass er noch stark unterbewertet ist. Der Utility Coin könnte den Mining-Markt schon bald revolutionieren.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Es ist noch gar nicht so lange her, dass man Bitcoin noch mit einem Laptop minen konnte und dabei alle paar Stunden mehrere BTC erhalten hat. Heute hat sich um das Mining eine Milliardenindustrie gebildet, in der Privatpersonen und Kleinanleger mit einfachen Rechnern keine Chance mehr haben, das digitale Gold profitabel zu schürfen. Bitcoin Minetrix könnte das mit seinem Stake to Mine-Ansatz ändern und den Markt wieder für alle zugänglich machen.

Schon während des aktuellen Presales erhalten Investoren, die ihre $BTCMTX-Token staken, eine Rendite in Form von zusätzlichen Token. Im nächsten Schritt, wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist, beginnt die Stake to Mine-Phase, bei der Anleger für das Staken ihrer Token Credits erhalten, die für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden können. Dadurch wird es überflüssig, einem Cloud-Anbieter zu vertrauen und Geld zu überweisen in der Hoffnung, dass dieser die geschürften Bitcoin am Ende weiterleitet. Über das Stake to Mine Dashboard kann alles - von den Token bis hin zu den Mining Credits - direkt über Bitcoin Minetrix verwaltet werden.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Schon während des Vorverkaufs überzeugt Bitcoin Minetrix mit starken Zahlen. Inzwischen wurden bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 8 Millionen Dollar verkauft. Der Preis wird schon im Presale mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits profitieren können, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen kann, da ein Großteil der Token bereits in den Staking Pool eingezahlt wurde, sodass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann.

