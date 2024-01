Beijing, China (ots) -Es freute sich Zhongshan in Guangdong, Moriguchi als erste internationale Partnerstadt zu begrüßen. Seit dem formellen Abschluss freundschaftlicher Partnerschaft im Jahr 1988 haben die beiden Städte einen umfangreichen Austausch und eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen durchgeführt, von denen das Auffälligste der Austausch von Jugendlichen zwischen den beiden Orten im Bereich des Sports ist.Baseball, die beliebteste Sportart in Japan zum Beispiel, ist auch unter Zhongshaner Teenagern weit verbreitet. Darüber hinaus haben sich in den letzten zehn Jahren immer mehr Einwohner jeden Alters in Zhongshan für diesen Sport engagiert.Wie ist die Geschichte vom Baseball in Zhongshan und China? Welche Art vom Austausch in Bezug auf Baseball hatten Japan und China zuvor?In diesem Video begeben sich China Matters und der japanische Blogger Rei Kubota in Zhongshan International Baseball Town, um weitere Geheimnisse über den chinesischen Baseball aufzudecken. Er ist eingeladen, Zhongshaner Dongsheng Mittelschule höherer Stufe zu besuchen, wo eins der Zhongshaner besten Baseballteams gegründet wurde. Nachdem Rei Kubota das tägliche Training der jungen Spieler beobachtet hatte, forderte er die Spieler zum Wettkampf auf.Anschließend fuhr er zum Panda-Baseballstadion, das nach dem "Panda-Team" benannt ist, das von Liang Fuchu, dem Vater des chinesischen Baseballs, in den 1940er Jahren gegründet wurde. Dort fand auch das 9. asiatische U12-Baseballturnier für Jugendliche statt. Rei Kubota steht auf dem besten Baseballfeld in Zhongshan und fühlt, dass es Zeit ist, einen Homerun zu machen, wovon er so lange geträumt hatte.Wird Kubotas lang ersehnter Traum wahr werden? Wie sieht er die langjährige Baseballtradition in Zhongshan? Dieses Video liefert Ihnen die AntwortPressekontakt:Wu XuanniTel: 008610-68996566E-Mail: chloefeng@foxmail.comYouTube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=gxj1NU2UDdAOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143504/5690761