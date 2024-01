Aktuell, am Freitagmorgen gegen 8 Uhr, liegt der Preis für 100 Unzen Palladium bei 990 US-Dollar, was einen Rückgang von -1.6 % innerhalb der letzten 24 Stunden markiert. Diese Entwicklung ist Teil eines negativen Trends, der in der aktuellen Woche eine Gesamtabschwächung von -3.5 % verzeichnet. Lassen Sie uns nun etwas tiefer in die Materie einsteigen.Die Dynamik von Palladium (TVC:PALLADIUM) ist eng mit der Entwicklung des Dollar-Index verknüpft. Dieser hat seine Gewinne ausgebaut, nachdem die US-Verbraucherpreise im Dezember überraschend stark gestiegen ...

