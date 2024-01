© Foto: Jadon Bester/peopleimages.com - AdobeStock



Im Interview mit wallstreetONLINE erklärt Florian Mann, Mitgründer der Finlium GmbH, warum Aktien in Deutschland einen so schlechten Ruf haben und was dagegen unternommen werden kann.Schätzungen zufolge liegt der Anteil der Deutschen, die nicht an den Erträgen der Aktienmärkte teilhaben, bei etwa 80 Prozent. Dies steht im krassen Gegensatz zu Ländern wie den USA, wo die Aktienkultur wesentlich stärker verankert ist. Wie Start-Up-Gründer Florian Mann im Interview erklärt, liegt der Hauptgrund in der tief verwurzelten Angst vor dem Risiko. Viele Deutsche ziehen es vor, sichere, aber renditeschwache Anlageformen wie Sparbücher zu nutzen, anstatt das Auf und Ab des Aktienmarktes zu riskieren. …