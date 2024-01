München - Der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder will sich noch nicht auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union festlegen. "Wir haben einen klaren Zeitplan vereinbart, darin sind Friedrich Merz und ich uns völlig einig", sagte Söder dem Nachrichtenportal "T-Online" zur Frage, ob CDU-Chef Merz die K-Frage nicht schon im Mai während oder nach dem Parteitag klären könne.



Für den Fall, dass es zeitnah zu Neuwahlen käme, wäre Friedrich Merz zwar "der klare Favorit", festlegen will sich der bayerische Ministerpräsident jedoch nicht. Auf die Frage "Favorit oder Kandidat?" antwortet Söder, man werde "vorbereitet sein".



Für so eine Diskussion sei es aktuell noch zu früh. "Alles zu seiner Zeit", sagte der CSU-Chef. "Sie als Online-Medium wissen doch am besten, wie viel in kurzer Zeit passieren kann. Deshalb ist wichtig, sich nicht treiben zu lassen. Friedrich Merz und ich werden das gut und zum richtigen Zeitpunkt hinbekommen."

