Mit einem Minus von über 3% war die United Health-Aktie (WKN: 869561) zum Wochenschluss am Freitag der größte Verlierer unter allen Werten des Dow Jones Industrial Index. Fielen die Quartalszahlen des US-Krankenversicherers so schlecht aus? United Health vorgestellt United Health ist ein führendes amerikanisches Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitsbereich. In der Sparte Healthcare sind Versicherungsprogramme für Privatpersonen und Unternehmen ...

