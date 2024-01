, Daimler Truck Aktie - in 2023 besser als der DAX. Jetzt meldete sich der Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens mit mahnenden Worten - zu hohe Margenziele, zu wenig Investitionen und damit schwindende Wettbewerbsfähigkeit. Der Platow Brief sieht es anders. Die Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) war und ist ein KAUF für den Börsenbrief. Warum man den Bedenken des Betriebsratschefs nicht folgen will? Für die Aktie spricht laut Platow Brief einiges - nicht nur die 2 Mrd EUR Aktienrückkaufprogramm. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare ...

