In der aktuellen Woche zeichneten sich Gold und Silber durch eine einheitliche und positive Entwicklung aus. Gold schloss mit einem leichten Anstieg von 0.18 % auf 2049 US-Dollar, während Silber mit einem Plus von 0.08 % auf 23.18 US-Dollar folgte. Trotz der monatlichen Rückgänge von -0.66 % bei Gold und -2.5 % bei Silber, beleuchtet dieser Artikel die vielfältigen Einflussfaktoren und Trends, die den Edelmetallmarkt prägen.Die Preisentwicklung von Gold (TVC:GOLD) und Silber (TVC:SILVER) in dieser Woche wurde durch eine Reihe globaler Ereignisse beeinflusst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...