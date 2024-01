Bestes Dividendendepot 2024: Fünf Aktien mit Wachstumspotenzial

Viele Anleger setzen für den langfristigen Erfolg an der Börse auf die Zusammenstellung eines Dividendendepots, das sowohl stabile Erträge als auch Wachstumspotenzial bietet. Bei der Auswahl der besten Dividendenaktien für 2024 sollten Anleger somit allerhand Kriterien berücksichtigen, um nicht nur heute einen gewissen Cashflow zu erhalten, sondern insbesondere mittelfristig von steigenden Ausschüttungen zu profitieren. Dabei scheint es vielversprechend, Unternehmen aus verschiedenen Branchen zu berücksichtigen, die durch solide Geschäftsmodelle, starke Bilanzen und die Fähigkeit, konstante sowie wachsende Dividenden zu generieren, überzeugen.

Schauen wir uns also fünf Kandidaten mit Wachstumspotenzial für das Dividendendepot 2024 an.

Die besten Aktien für 2024 finden

Realty Income

Realty Income ist wohl einer der bekannteste REITs der Welt. Die Stärke dieses Unternehmens liegt auch in seiner Krisenfestigkeit. Mit einem vielseitigen Portfolio, das sowohl Einzelhandels- als auch Gewerbeimmobilien umfasst, generiert Realty Income stabile Einnahmen aus Mietverträgen. Diese Einnahmen bilden die Grundlage für die kontinuierliche Ausschüttung von Dividenden an die Aktionäre. Hier liegen die monatlichen Dividendenzahlungen von Realty Income aktuell bei einer jährlichen Rendite von über 5 %.

Zudem genießt Realty Income ein erstklassiges Rating. In einem Marktumfeld, in dem Zinssenkungen erwartet werden, gewinnt die Aktie des Immobiliengiganten zusätzlich an Attraktivität. Denn die hohen Zinsen hatte die Immobilienbranche zuletzt stark belastet, doch Realty Income ist hier vergleichsweise gering verschuldet und stark aufgestellt. Anleger könnten hier nicht nur auf kontinuierliche Dividendenausschüttungen setzen, sondern auch auf eine Erholung des Aktienkurses spekulieren. Denn die Aktie hat im letzten Jahr zweistellig verloren, während der breite Markt deutlich fester notierte - Aufholpotenzial!

Starbucks

Starbucks hat als Pionier in der Kaffeekultur zuletzt operativ starke Leistungen erbracht. Trotz des florierenden Geschäfts in den USA bleibt jedoch ein gewisses Risiko im Hinblick auf den chinesischen Markt, wo das letzte Quartal einige Schwächen offenbarte. Diese Schwachstellen könnten das künftige Wachstum von Starbucks beeinflussen - ein genauer Blick in das Reich der Mitte ist für Aktionäre somit dringend angeraten.

In Bezug auf die Bewertung zeigt sich Starbucks jedoch weiterhin als attraktive Option in 2024. Mit einer Bewertung unter dem historischen Durchschnitt bietet die Aktie mittelfristiges Potenzial. Hinzu kommt eine aktuelle Dividendenrendite von etwa 3 %, die nicht nur attraktiv hoch ist, sondern insbesondere auch immer weiter steigt. Mit einem deutlichen Kursrutsch von rund 6 % im letzten Monat könnte die Starbucks Aktie langsam auf einem attraktiven Kursniveau notieren. Das Sentiment stagniert ebenfalls - für eine Trendwende behalten Anleger somit AltIndex-Daten im Blick.

Prologis

Prologis ist ein global führendes Unternehmen im Sektor der Logistikimmobilien und genießt eine starke Marktposition dank des umfassenden Portfolios an Logistik- und Distributionszentren. Das Unternehmen ist besonders durch den wachsenden Bedarf an fortschrittlichen Lagermöglichkeiten begünstigt, eine direkte Folge des zunehmenden Wachstum im E-Commerce und der daraus resultierenden Anforderungen an effiziente Lieferketten.

Trotz der spannenden Positionierung im Logistiksegment wirkt die Aktie des Unternehmens derzeit nicht wirklich günstig. Hier würde wohl eine deutliche Korrektur die Aktie von Prologis angesichts ihrer starken Marktstellung attraktiver machen - doch Qualität hat bei Prologis schon immer seinen Preis.

BlackRock

Am Freitag gewährte BlackRock, der weltweit führende Vermögensverwalter, einen Einblick in die Geschäftsbücher und eröffnete die neue Quartalssaison. Das Unternehmen übertraf die Markterwartungen und verwaltete im vierten Quartal 2023 wieder ein beeindruckendes Vermögen von über zehn Billionen US-Dollar. BlackRock kündigte auch die Akquisition des privaten Vermögensverwalters Global Infrastructure Partners an. Die Zeichen der Zeit stehen auf Expansion, die Rückkehr auf den Wachstumskurs ist fest eingeplant.

Damit präsentiert sich die Aktie von BlackRock weiterhin als attraktiver Dividendentitel. Mit einer aktuellen Dividendenrendite von rund 2,5 % und einer starken Historie, in der die Dividende seit 20 Jahren nicht gesenkt wurde, bleibt die BlackRock-Aktie ein Garant für regelmäßige Ausschüttungen. Das erneute Erreichen des Allzeithochs dürfte zugleich nur eine Frage der Zeit sein. Der Geschäftsausblick ist intakt, 2024 dürfte das Geschäft von BlackRock wieder florieren.

Home Depot

Für das Jahr 2024 zeichnet sich auch die Aktie von Home Depot als potenzieller Outperformer ab. Nach einem weniger starken Jahr 2023 soll es nun eine Erholung bei der Nachfrage geben. Home Depot möchte wieder an den Corona-Boom anknüpfen.

Kürzlich beendete die Home Depot Aktie ihre bisherige Seitwärtsbewegung. Die Wachstumsdynamik des Unternehmens bleibt robust, gestärkt durch die dominierende Marktposition. Besonders die Neigung der US-Bevölkerung zum "Do it yourself"-Trend kommt Home Depot langfristig zugute. Denn das Angebot bleibt bei Hobby-Heimwerkern als auch bei professionellen Handwerkern beliebt. Der auf den US-Markt fokussierte Baumarktgigant hat seine Dividende zugleich seit über 13 Jahren kontinuierlich gesteigert.

Für langfristig orientierte Dividendenanleger präsentiert sich die Home Depot Aktie bereits auf einem attraktiven Niveau. Die Kombination aus einer historisch attraktiven Dividendenrendite, einer moderaten Ausschüttungsquote und einer starken Positionierung im Wettbewerbsumfeld macht Home Depot zu einer guten Idee für das Dividendendepot 2024.

Das Dividendendepot mit alternativen Daten besser aufstellen

Im Jahr 2024 bieten alternative Daten-Insights, wie sie durch das KI-Analysetool AltIndex geboten werden, innovative Möglichkeiten zur Aktienanalyse. Diese sind für Anleger zunehmend von großem Mehrwert. AltIndex aggregiert zahlreiche Informationen, darunter Web-Traffic, News-Mentions, Sentiment, Geschäftsausblick und AI-Score. Diese Daten bieten tiefe Einblicke in die aktuelle Marktstimmung und machen Trends sichtbar, die über traditionelle Analysemethoden deutlich hinausgehen.

Die Integration von AltIndex in die Aktienbewertung ergänzt klassische Ansätze, indem sie eine ganzheitlichere Betrachtung ermöglicht. Anleger können auf diese Weise nuancierte und dynamische Marktaspekte erfassen. Durch die Kombination von AltIndex-Daten mit herkömmlichen Analysemethoden können Anleger also fundiertere Entscheidungen treffen und sich somit einen Wettbewerbsvorteil im schnelllebigen Börsenumfeld sichern.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.