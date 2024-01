Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Es ist und bleibt eine Sensation, was die Aktie von Vonovia in den vergangenen Monaten schaffte. Das Wohnungsbauunternehmen konnte am Freitag noch einmal um einen Betrag von 2,7 % nach oben rutschen. Immerhin. Die am stärksten beeindruckende Leistung gelang jedoch mit Blick auf die vergangenen Monate. Zur Erinnerung: Die Immobilienmärkte machten zeitweise den Eindruck, als könnte alles zusammenbrechen. Die [...] Hier weiterlesen

