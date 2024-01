Diese fünf in der kommenden Woche anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick!Dienstag, 16. Januar: Morgan Stanley Am vergangenen Freitag haben bereits etliche US-Großbanken ihre Quartalsergebnisse vorgelegt, am Dienstag folgen dann mit Morgan Stanley und Goldman Sachs zwei vorwiegend auf das Investmentgeschäft ausgerichtete Banken. Für Morgan Stanley erwarten Analysten einen Umsatz von 12,8 Mrd. US-Dollar sowie einen Gewinn von 1,03 US-Dollar pro Aktie. Damit deutet alles auf schwächere Geschäfte als noch im Quartal zuvor hin. Auch gegenüber dem Vorjahreszeitraum droht der Umsatz zu …