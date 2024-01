In der jüngsten Handelswoche haben Platin und Palladium auf dem globalen Markt eine einheitliche, jedoch negative Entwicklung gezeigt. Platin schloss die Woche bei 908 US-Dollar, was einen Rückgang von 5,8 % markiert. Palladium folgte diesem Trend mit einem Verlust von 5,2 % und einem Wochenabschlusskurs von 973 US-Dollar. Diese Entwicklung reflektiert ein herausforderndes Marktumfeld, in dem beide Edelmetalle mit verschiedenen globalen und industriellen Einflüssen konfrontiert sind.Anzeige:Die negativen Preistrends bei Palladium (TVC:PALLADIUM) sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...