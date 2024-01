Bestseller-Autor Robert Kiyosaki: So viel wird ein Bitcoin schon bald kosten

Wer sich mit Finanzen beschäftigt oder sich in diesem Bereich weiterbildet, hat wahrscheinlich auch schon mal von Robert Kiyosaki gehört. Berühmt wurde der durch seinen Bestseller "Rich dad, poor dad", in dem er von den unterschiedlichen Welten und Anschauungen der Reichen und der Mittelschicht schreibt und Millionen von Menschen die Augen in Bezug auf ihre Finanzen geöffnet hat. Mit seinem Buch hat er durchaus für den einen oder anderen Aha-Moment bei den Lesern gesorgt, die sich bisher noch nicht mit der Materie auseinandergesetzt haben. Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis weitere Bücher von ihm auf den Markt gekommen sind. Bitcoin steht er sehr optimistisch gegenüber und glaubt, dass der Wert schon bald stark ansteigen wird.

"Bloß keine Fiatwährungen sparen"

Nach der Genehmigung der Bitcoin ETFs hat sich Kiyosaki auf X zu Wort gemeldet und die Entscheidung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gefeiert. Dabei ist er neben Bitcoin auch auf ein paar andere Anlageklassen eingegangen und kommt zu dem Fazit, dass es egal ist, was man macht, man solle bloß nicht zu den Verlierern gehören, die US-Dollar als Leitwährung sammeln.

Gold steigt demnach immer weiter, da es von Zentralbanken gekauft und nie mehr verkauft wird. Silber könnte laut Kiyosaki einbrechen, da einige verkaufen müssen, um nach den hohen Inflationsraten ihre Rechnungen noch bezahlen zu können, weshalb er die Gelegenheit nutzen werde, das Edelmetall günstig nachzukaufen. Und Bitcoin? Bitcoin sieht er durch die ETFs schon bald bei 150.000 Dollar.

BITCOIN ETF. Yay. Glad I bought years ago. Bitcoin to $150k soon. Gold to the moon as Central Banks buy , store, and never sell. Silver to crash as silver stackers sell to pay bills, caused by rising inflation. Great news for silver stackers. Time to buy more as silver crashes.… - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 10, 2024

Man kann auch nur schwer bestreiten, dass diejenigen, die ihr Kapital in Fiatwährungen halten, diejenigen sind, die in den letzten Jahren die größten Verlierer waren. Die Frage ist natürlich immer, wie lange der Anlagehorizont ist. Auch die Immobilienpreise sind teilweise stark eingebrochen, dürfte aber, wenn die Inflation eingedämmt wurde und die Zinsen sinken, wieder steigen und neue Höchststände erreichen.

Bitcoin ist auch schon mehrmals gecrasht, wer aber nicht verkauft hat, ist nach jedem Crash mit Gewinnen rausgekommen, da der Kurs am Ende immer weiter gestiegen ist. Die Inflation beim Dollar wirkt dagegen sofort. Wenn hier die Kaufkraft erst einmal um 10 % gesunken ist, kommt sie nicht mehr zurück. Natürlich schadet es nicht, einen Teil seines Vermögens in Fiatwährungen zu halten, da diese immer noch am unkomplizierten sind, wenn es darum geht, sie auszugeben, um langfristig Kapital aufzubauen, gilt es aber, die Inflation zu schlagen und das kann mit dem Dollar oder Euro auf der Bank nunmal nicht gelingen.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 12 Monaten - Quelle: Coinmarketcap)

Mit seiner Einschätzung, dass ein Bitcoin bald 150.000 Dollar kosten wird, ist Kiyosaki nicht alleine. Viele gehen sogar davon aus, dass der Kurs noch deutlich höher steigt. Auch Kursziele von 200.000 - 500.000 Dollar werden dabei immer wieder genannt, da auch das Halving in diesem Jahr wieder einen Bullrun für die nächsten 2 Jahre auslösen soll.

Natürlich sind vergangene Entwicklungen keine Garantie für die Zukunft, derzeit stehen die Sterne für Bitcoin aber gut. Die Zinsen sollen gesenkt werden, die ETFs wurden genehmigt und das Halving findet bald statt. Es hat schon schlechtere Umstände gegeben, unter denen der Kurs gestiegen ist. In diesem bullischen Umfeld gibt es allerdings auch zahlreiche Altcoins, bei denen die Gesamtbewertung zwar nicht höher steigen kann als bei Bitcoin, die Rendite kann aber durchaus höher sein. Derzeit setzt sich vor allem der neue Bitcoin Minetrix bei Anlegern druch.

Jetzt mehr über Bitcoin Minetrix erfahren.

Höhere Rendite mit Bitcoin Minetrix?

Bitcoin wird noch lange die wertvollste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bleiben. Der Wert liegt aber eben auch jetzt schon bei rund 850 Milliarden Dollar. Wer jetzt einsteigt, muss darauf hoffen, dass die Bewertung auf 8,5 Billionen Dollar steigt, um sein Kapital zu verzehnfachen. Wer dagegen auf einen Coin mit einer Marktkapitalisierung von einer Million Dollar setzt, hat sein Investment schon verzehnfacht, wenn der Wert auf 10 Millionen Dollar steigt. 1.000 % Renditen gibt es am Kryptomarkt bei kleineren Coins fast täglich und Bitcoin Minetrix könnte der nächste Coin sein, bei dem das möglich wird.

(BTCMTX Presale - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Investoren erhalten mit Bitcoin Minetrix die Möglichkeit, selbst Bitcoin zu schürfen, ohne in die dafür notwendige Hardware investieren zu müssen. Möglich wird das durch den einzigartigen Stake to Mine-Ansatz. Dabei erhalten Anleger, die $BTCMTX-Token halten und in den Staking Pool einzahlen, Credits als Belohnung, die für das Cloud Mining verwendet werden können.

Jetzt Bitcoin Minetrix Website besuchen.

Während es bisher bei den Cloud Mining-Anbietern viele schwarze Schafe gibt, die die Belohnungen am Ende nicht auszahlen, läuft die Verteilung des Guthabens bei Bitcoin Minetrix automatisch über Smart Contracts. Geld an eine dritte Partei zu überweisen, wird überflüssig. Im ersten Schritt wird die Rendite für das Staking in Form von zusätzlichen Token ausgezahlt, wie man das auch von anderen Coins kennt, nach dem Presale beginnt die Stake to Mine-Phase und Anleger können ihr Mining-Guthaben und ihre $BTCMTX-Token über das Dashboard verwalten.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Da Bitcoin Minetrix laut Experten das Potenzial hat, den Mining-Markt zu revolutionieren, könnte es hier nach dem Listing an den Krpytobörsen schnell zu einer massiven Wertsteigerung kommen, die weit über das 10-fache des aktuellen Vorverkaufspreises hinausgehen kann. Schon während des Presales wird der Token-Preis mehrfach erhöht, sodass frühe Käufer bereits einen Buchgewinn mitnehmen können, der nach dem Launch schnell noch deutlich höher ausfallen und realisiert werden kann.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $BTCMTX im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.