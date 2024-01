PEPE kämpft sich zurück in die Trends und die Top 100 - Wird BONK wieder überholt?

So richtig scheint sich die PEPE-Community nicht damit abfinden zu wollen, dass BONK den Titel als erfolgreichster Meme Coin des Jahres 2023 am Ende noch an sich gerissen hat. Der Hype um den Solana-basierten Meme Coins war im Dezember so groß, dass die Marktkapitalisierung von BONK auf über 2 Milliarden Dollar gestiegen ist und damit noch höher als bei PEPE im Mai vergangenen Jahres. Allerdings scheint es aber nun so, als würde sich der Frosch-Coin zurückkämpfen. In den Trends auf Datenseiten wie Coinmarketcap taucht PEPE nun wieder regelmäßig auf und konnte auch in der letzten Woche deutlich besser performen als die meisten anderen Coins. Derzeit sieht es sogar danach aus, als könnte BONK wieder überholt werden.

Längere Lebensdauer

Der Solana-basierte Meme Coin BONK hat PEPE in den letzten Tagen zwar abgehängt und eine deutlich bessere Performance gezeigt, das war aber auch dringend nötig. Immerhin hat sich PEPE inzwischen über ein halbes Jahr unter den größten 100 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehalten. Zwischenzeitlich ist der Token zwar kurz aus den Top 100 gefallen, aktuell belegt er aber wieder Platz 101 und liegt damit nicht weit zurück.

(PEPE Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

In der letzten Woche ist PEPE nicht nur immer wieder in den Trends der meistgehandelten und meistgesuchten Token aufgetaucht, sondern hat auch um mehr als 5 % zulegen können. Eine Performance, die in den Top 10 der größten Coins nur Ethereum übertreffen konnte. Bitcoin hat im selben Zeitraum sogar 3,5 % verloren.

Inzwischen kommt PEPE noch auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Dollar und notiert 71 % unter seinem Allzeithoch. Bei BONK liegt das ATH gerade einmal einen Monat her und seitdem ist der Kurs schon um knapp 60 % eingebrochen. Die Bewertung liegt hier inzwischen zwar wieder bei über 900 Millionen Dollar, ist aber zwischenzeitlich schon auf 620 Millionen Dollar gefallen.

(BONK Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Zwar ist es natürlich, dass es nach dem Allzeithoch eines Meme Coins auch schnell wieder zu einer heftigen Korrektur kommt, derzeit deutet aber einiges darauf hin, dass BONK auch viel von der Solana-Kursexplosion profitiert hat und schnell aus dem Fokus der Anleger rückt, wenn die Highspeed Blockchain nicht gerade neue Höchststände erreicht, während Ethereum-basierte Token wie PEPE Anleger scheinbar länger bei Laune halten können.

Am Ende kann man es aber drehen und wenden wie man will - zu neuen Allzeithochs wird es wahrscheinlich bei beiden Meme Coins eher nicht mehr kommen. Zwar kann man auf ein Wunder hoffen und sich an die geringe Chance klammern, dass noch etwas Außergewöhnliches passiert, das den Preis nochmal in die Höhe treibt, wenn man sich aber zum Beispiel Shiba Inu (SHIB) anschaut und bedenkt, was hier alles versucht wurde und nichts gebracht hat, sollte man sich früher oder später mit dem Gedanken abfinden, dass es wahrscheinlich nicht für ein neues Hoch reichen wird.

Trader, die auf Meme Coins abzielen und hier oft innerhalb kurzer Zeit Renditen von x100 oder mehr erzielen, sind schon längst auf der Suche nach dem nächsten Coin, der so eine Performance hinlegen kann. Bei einem Milliarden Dollar Coin ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Kurs nochmal um das 100-fache steigt. Nicht einmal DOGE ist auf 100 Milliarden Dollar gestiegen. Deshalb ist ein früher Einstieg gerade bei Meme Coins umso wichtiger. Das dürfte einer der Gründe sein, warum immer mehr Anleger inzwischen auf den neuen Meme Kombat ($MK) setzen, bei dem die Kursexplosion erst bevorstehen könnte.

Mit Meme Kombat von Anfang an dabei sein

Wer bei Meme Coins zu spät kommt, bringt meistens nur die Exit Liquidity für diejenigen ein, die ihre Gewinne mitnehmen wollen. Wer dann noch monatelang darauf hofft, dass sein Coin nochmal pumpt, macht in der Regel alles noch schlimmer. Bei Meme Kombat ($MK) haben Anleger noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da sich das Projekt erst in der Vorverkaufsphase befindet und mit einem Konzept kommt, bei dem der Hype schon fast vorprogrammiert ist. Hier erwachen die Figuren der beliebtesten Meme Coins zum Leben und kämpfen in KI-generierten Battles gegeneinander.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Die Communities unterschiedlicher Coins wie PEPE, BONK und DOGE können so auf der Meme Kombat Plattform landen und ihren Favoriten in der Arena unterstützen. Die Frage nach dem besten Coin kann hier ein für alle Mal geklärt werden. Der Vorverkauf der $MK-Token endet, sobald die 10 Millionen Dollar Marke erreicht wurde. Knapp 7 Millionen Dollar wurden bereits umgesetzt, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis $MK ausverkauft ist und an den Kryptobörsen gelistet wird.

Durch die Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Coin auf den Markt kommt, der das Potenzial hat, eine Bewertung von hunderten von Millionen Dollar zu erreichen, können sich hier für frühe Käufer extrem hohe Renditen ergeben, ähnlich wie das bei PEPE und BONK vor der Kursexplosion der Fall war. $MK kommt mit einer Staking-Funktion, die Anleger, die ihre Token langfristig halten, mit einer hohen Rendite belohnt.

($MK Staking-Übersicht - Quelle: Meme Kombat)

Die APY (jährliche Rendite) variiert mit der Größe des Staking Pools und liegt aktuell noch bei 139 %. Auch langfristig kann sich dieser Wert im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Das hat dazu geführt, dass bereits 79 % der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt wurden. Da gestakte Token für mindestens eine Woche nach dem Handelsstart nicht verkauft werden können, ist das Angebot beim Listing an den Kryptobörsen begrenzt, während die Nachfrage schnell explodieren könnte, da die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf startet, sodass die Bekanntheit der Meme Kombat Arena schnell wachsen kann.

