MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Klimageld:

"Bundesfinanzminister Lindner hat Klartext geredet. Das von den Grünen im Bundestagswahlkampf versprochene Klimageld als Ausgleich für steigende CO2-Abgaben kommt nicht. Lindner hat es in die neue Wahlperiode verschoben. Nach der Lage der Dinge wird es die Ampel dann sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Ob es je einen sozialen Ausgleich geben wird, steht in den Sternen. Viele Wähler dürften sich - gelinde gesagt - veralbert fühlen, die Akzeptanz der Klimapolitik schwindet weiter. Dabei haben gerade die Grünen den sozialen Ausgleich lautstark versprochen. Den braucht nun wirklich nicht jeder Gut- und Besserverdiener. Jetzt ist es aber so, dass Bürger mit geringen und mittleren Einkommen die Wärmepumpe für Bezieher höherer Einkommen mit subventionieren, ebenso den Aufbau von Ladesäulen. Da kommt Freude auf. Wer so eine Politik macht, muss sich nicht wundern, wenn ihm die Wähler scharenweise davonrennen."/yyzz/DP/nas