LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu CDU/AfD:

"Auch wenn die Umfragewerte der AfD wieder sinken sollten, bleibt das Potenzial für eine Partei von Rechtspopulisten bestehen. Darauf muss die CDU, die eine Volkspartei bleiben will, eine Antwort geben. Sie steht in der Verantwortung, den von der Ampelkoalition enttäuschten Wählern ein Angebot zu machen. Die Bundesregierung ist offensichtlich nicht zur nötigen Selbstreflexion in der Lage und agiert derzeit mehr irrational als rational."/yyzz/DP/nas