Sonntag, 14. Jänner Bevor morgen die Woche 3 im Aktienjahr 2024 beginnt, ein wenig Statistik. Nach 2 Wochen und 9 Handesltagen liegt der ATX um 1,06 Prozent im Minus, es gab bisher 4 Gewinntage und 5 Verlusttage. Die Volumina sind überschaubar, am Freitag ist es erstmals über 200 Mio. gegangen, insgesamt liegt die Erste Group mit 313.23 Mio. heuer vor der OMV mit 210,85 und dem Verbund mit 164,91 Mio. Euro. Auch year-to-date liegt aktuell die Erste Group 5,69% (Vorjahr: 22,84 Prozent) vorne, dahinter Telekom Austria 4,44% (Vorjahr: 32,35 Prozent) und RBI 4,18% (Vorjahr: 21,63 Prozent). Die Tagesschwankungen sind äusserst gering, so brachten die letzten Tage +0,01, -0,68, -0,15, +0,02, -0,13 und +0,19 Prozent. All-time-Highs hat bisher nur die EVN erzielt. Am ...

