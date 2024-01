EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Immobilien/Umsatzentwicklung

ESPG: Erfolgreiches Jahr 2023 und optimistischer Ausblick für 2024



ESPG: Erfolgreiches Jahr 2023 und optimistischer Ausblick für 2024 ESPG verzeichnet anhaltend hohe Mieter-Nachfrage nach Science Parks und steigert Mieteinnahmen um mehr als 20 Prozent in 2023.

Erhöhung der durchschnittlichen Nettokaltmiete auf €9,89/m 2 aufgrund von Neuvermietungen und starker Inflatonssicherung.

aufgrund von Neuvermietungen und starker Inflatonssicherung. Deutlich sinkender Leerstand belegt hohe Attraktivität des Portfolios.

Führende Forschungsunternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt und LED-Technologien gewonnen. Köln, 15. Januar 2024: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr in einem anspruchsvollen Marktumfeld zurück. ESPG hat im Jahresverlauf 2023 eine Nettomietfläche von rund 14.800 m² vermietet. Die annualisierte Nettokaltmiete des Monats Dezember stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund von Neuvermietungen und der Inflationssicherung von 6,2 Prozent um insgesamt mehr als 20 Prozent auf rund 12,7 Millionen Euro.



Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, kommentiert: "Das vergangene Geschäftsjahr verlief auf operativer und strategischer Ebene sehr erfolgreich. Mit der Anleiheprolongation im September 2023 und der Optimierung der Fremdfinanzierungen haben wir langfristige Planungssicherheit erlangt. Zudem bestätigen die deutlich gestiegenen Mieteinnahmen und der gesunkene Leerstand die stetig wachsende Attraktivität unseres Science Park-Portfolios."



Die durchschnittliche Nettokaltmiete stieg aufgrund von neuen Mietverträgen und der Indexierung von Bestandsmietverträgen von €9,16/m2 im Dezember 2022 auf €9,89/m2 im Dezember 2023. Bei den Mietvertragsabschlüssen lag der Fokus auf besonders innovationskräftigen und bonitätsstarken Unternehmen. So gewann ESPG beispielsweise einen innovativen Mieter aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt als Mieter für den Science Park BlueCircle. Die Räumlichkeiten werden für die Forschung und Entwicklung von Kleinfluggeräten genutzt. Zudem unterzeichnete mit Alaxo, ein stark wachsendes Medizintechnikunternehmen, einen langfristigen Mietvertrag. Alaxo entwickelt innovative Nasenstents für optimiertes Atmen. Umweltschonende Technologien wie LED-Forschung blieben weiterhim ein starkes Standbein, wie die Vermietung an Nichia belegt.



Parallel wurde die Diversifikation des Bestands mit neuen Nutzungskonzepten weiter vorangetrieben. So wurde ein nationaler Betreiber von Kurzaufenthalts- und möblierten Wohnungen gewonnen, der in Neuss 54 Mikroapartments mit einer Gesamtfläche von rund 1.730 m2 betreiben wird. Insbesondere an diesem Standort konnten damit die planungsrechtlichen Wünsche in Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaftsförderung als "First Mover" umgesetzt werden.



Markus Drews, Vorstand der ESPG AG, ergänzt: "Die Erfolgsgeschichten in unserem Science Park-Portfolio spiegeln die Bandbreite und Innovationskraft der Mieter wider. Wir blicken mit großem Optimismus auf das Jahr 2024. Dabei erwarten wir ein weiterhin robustes Mietwachstum. Dies gründet zum einen auf dem Abschluss neuer Mietverträge. Zum anderen stützt unseren Wachstumskurs die Verknüpfung von bestehenden Mietverträgen mit der Verbraucherpreisinflation."



Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von über 126.000 m2 und einem Bilanzwert von rund 244 Millionen Euro. Die Standorte sind in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.



