DOUGLAS mit starkem ersten Quartal 2023/24 - Wachstumsstrategie auf Kurs



15.01.2024 / 07:30 CET/CEST

TRADING STATEMENT Jahresendgeschäft

DOUGLAS mit starkem ersten Quartal 2023/24 - Wachstumsstrategie auf Kurs Konzernumsatz (netto) steigt auf Basis vorläufiger Zahlen von Oktober bis Dezember 2023 um 8,3% auf rund 1,56 Milliarden Euro (auf vergleichbarer Fläche ("lfl"): +7,5%) gegenüber Vorjahresquartal

Ungebrochener Omnichannel-Erfolg mit starken Umsätzen in beiden Kanälen: Filialumsatz steigt um 7,1%, Online-Geschäft plus 10,7% (vorläufige Zahlen)

Mittelfristiges Ziel ist es, den Nettoumsatz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 7% zu steigern und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 18,5% zu erreichen, wobei es von Jahr zu Jahr zu Schwankungen kommen kann

Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des ersten Quartals und mit unseren Wachstumszielen auf Kurs." Düsseldorf, 15. Januar 2024 - DOUGLAS, Europas führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, hat im wichtigen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortgesetzt. Der Konzernumsatz (netto) konnte im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen um 8,3% auf rund 1,56 Milliarden Euro gesteigert werden (Q1 2022/23: 1,44 Milliarden Euro). Der positive Start in das Geschäftsjahr ist auf die starke Entwicklung beider Kanäle zurückzuführen: Der Filialumsatz (netto) verzeichnete einen Anstieg von 7,1% (lfl: +6,0%). Das E-Com-Geschäft legte im Jahresvergleich um 10,7% zu (lfl: +10,7%). Dies belegt einmal mehr den Erfolg des Omnichannel-Ansatzes und der Strategie ‚Let it Bloom'. Sander van der Laan, CEO DOUGLAS Group, sagte: "Ich möchte mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihre großartige Arbeit in den Filialen und hinter den Online-Shops bedanken. Ungeachtet des wirtschaftlich herausfordernden Umfelds schätzen unsere Kunden unser umfassendes Beauty-Angebot und unser breites Omnichannel-Sortiment. Das für uns wichtige Weihnachtsgeschäft war sehr erfolgreich. Wir sind damit auf einem sehr guten Weg, unser Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz (netto) bis 2026 zu erreichen." Die positive Entwicklung im ersten Quartal 2023/24 unterstreicht, dass DOUGLAS auf dem richtigen Weg ist. Mittelfristig verfolgt das Unternehmen das Ziel, den Konzernumsatz (netto) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 7% zu steigern. Zudem strebt DOUGLAS eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 18,5% an, wobei es von Jahr zu Jahr zu Schwankungen kommen kann. Weitere Informationen zu den mittelfristigen Zielen werden zu gegebener Zeit auf der DOUGLAS Investor Relations Website veröffentlicht. Die vollständigen Quartalsergebnisse für Q1 2023/24 werden am 22. Februar 2024 veröffentlicht.

