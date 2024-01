Die Zinshoffnungen in China wurden am Morgen enttäuscht. Der Markt hatte sich auf niedrigere Zinsen im Yuan eingestellt, doch die PBoC ließ die Gelegenheit verstreichen. Berlin will raus bei der Commerzbank. Der Haushalt drückt und ein Verkauf der Beteiligung wird durchgespielt mit der Deutschen Bank als möglichem neuen Ankerinvestor. Sanktionssorgen bei Baidu. Die Aktien fallen um mehr als -10 % nach einem Artikel über eine angebliche Zusammenarbeit mit der PLA.Die positive Stimmung im asiatischen Handel überwiegt am Montagmorgen. Heraus sticht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...