LINZ (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron erwartet für das laufende Jahr ein weiteres Wachstum von Umsatz und Gewinn. So soll der Nettogewinn 2024 auf über 87 Millionen Euro steigen, wie das auf das Internet der Dinge (IoT) ausgerichtete Unternehmen am Montag in Linz mitteilte. Der Umsatz soll auf über 1,4 Milliarden Euro zulegen.

Vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr ließen auf ein starkes viertes Quartal schließen, teilte das im SDax notierte Unternehmen weiter mit. Das Nettoergebnis erreichte nach vorläufigen Zahlen 72 Millionen Euro, der Umsatz liege bei 1,2 Milliarden Euro. Kontron hatte im vergangenen Jahr die Prognose für 2023 zweimal erhöht. Das Unternehmen sei überzeugt, dass "das Geschäftsjahr 2024 erneut ein sehr gutes Jahr" werde, so Niederhauser, der auf volle Auftragsbücher verwies./nas/stk