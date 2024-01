© Foto: Boris Roessler/dpa



Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf und Anleger hoffen, dass die Märkte aus ihrer Seitwärtsphase ausbrechen können. Was diese Woche wichtig wird: Der Ausblick von unserem Marktexperten Lars Wißler.Die Inflationsdaten der letzten Woche haben die Aktienmärkte erst einmal gebremst. Die Inflation der USA lag um 0,1 Prozent höher als erwartet. Das erste Mal seit fast drei Monaten, dass wir eine negative Überraschung bei der Inflation sahen. Trotzdem und merkwürdigerweise ist die Markterwartung an Zinssenkungen nach den Inflationsdaten noch einmal gestiegen. Es wird inzwischen eine Zinssenkung erwartet, die fast doppelt so hoch ist, wie die prognostizierte Entwicklung der Federal Reserve. Eine …