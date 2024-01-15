FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 15
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.
Date of Purchase
12 January 2024
Number of ordinary shares purchased
270,309
Weighted average price paid (p)
174.13
Highest price paid (p)
175.00
Lowest price paid (p)
166.70
Following the above purchase, FirstGroup holds 98,546,126 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 652,148,889. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 12 January 2024 is 652,148,889. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup:
Contacts at Brunswick PR:
Contacts at Liberum Capital Limited:
Contacts at RBC Europe Limited:
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Liberum Capital Limited
Intermediary Code: RINFGB21XXX
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue
Weighted average price (pence per share)
Aggregated volume
XLON
174.24
165,363
BATE
173.78
56,654
CHIX
174.26
36,233
TRQX
173.89
12,059
Individual transactions:
Transaction Time
Volume
Price (GBp)
Platform
08:05:32
500
166.70
XLON
08:05:34
1000
172.50
CHIX
08:05:34
211
172.50
CHIX
08:05:50
1,126
174.70
BATE
08:05:50
1189
174.70
BATE
08:07:51
660
175.00
CHIX
08:07:51
459
175.00
CHIX
08:08:31
156
175.00
XLON
08:08:31
1612
175.00
XLON
08:08:31
5,734
175.00
XLON
08:08:51
484
174.50
TRQX
08:09:31
1,783
174.80
XLON
08:10:11
1619
174.60
XLON
08:11:44
791
174.50
TRQX
08:38:11
1,451
174.30
XLON
08:38:11
103
174.40
XLON
08:38:11
413
174.40
XLON
08:38:11
21
174.40
XLON
08:38:11
3,255
174.20
XLON
08:38:11
1,000
174.40
XLON
08:38:11
929
174.40
XLON
09:00:11
1,000
173.70
XLON
09:00:11
472
173.70
XLON
09:33:49
85
174.20
XLON
09:33:49
1,474
174.20
XLON
09:33:49
1,000
174.20
XLON
09:33:49
556
174.20
XLON
09:33:49
136
174.20
XLON
09:33:49
25
174.20
XLON
09:37:10
654
174.60
CHIX
09:37:10
462
174.60
CHIX
09:40:41
1,605
174.60
XLON
09:40:41
1,414
174.40
XLON
09:41:10
1000
174.60
CHIX
09:41:10
41
174.60
CHIX
09:41:10
1,217
174.60
CHIX
09:47:23
1,105
173.80
TRQX
09:47:23
386
174.00
TRQX
09:47:23
732
174.00
TRQX
10:27:31
333
174.00
CHIX
10:27:31
28
174.00
CHIX
10:27:31
2,031
174.20
XLON
10:27:31
703
174.00
CHIX
10:28:48
1,654
174.10
XLON
10:28:48
143
174.00
XLON
10:28:48
103
174.00
XLON
10:28:48
29
174.10
XLON
10:28:48
103
174.10
XLON
10:28:48
284
174.10
XLON
10:28:48
920
174.10
XLON
10:30:41
408
173.80
BATE
10:30:41
782
173.80
BATE
10:31:48
1155
173.90
CHIX
10:31:48
1054
174.10
CHIX
10:32:48
1056
174.20
XLON
10:32:48
315
174.20
XLON
10:34:02
209
174.20
XLON
10:52:06
1638
173.80
XLON
10:52:06
1,509
173.80
XLON
11:03:46
834
174.30
CHIX
11:03:46
268
174.30
CHIX
11:05:11
1,444
174.40
XLON
11:05:11
208
174.10
BATE
11:05:11
826
174.10
BATE
11:07:47
1,487
174.10
XLON
11:07:47
478
174.20
XLON
11:07:47
103
174.20
XLON
11:07:47
406
174.20
XLON
11:07:47
430
174.20
XLON
11:10:39
24
173.90
XLON
11:10:39
1,454
173.90
XLON
11:18:39
287
173.90
XLON
11:18:39
53
173.90
XLON
11:18:39
1,219
173.90
XLON
11:18:39
103
173.90
XLON
11:18:39
1,358
173.90
XLON
11:58:46
1,255
172.90
CHIX
11:58:46
1,099
173.40
TRQX
11:58:46
248
173.40
TRQX
12:22:14
1,171
173.90
CHIX
12:22:14
618
173.80
XLON
12:22:14
363
173.80
XLON
12:22:14
592
173.80
CHIX
12:22:14
103
173.90
CHIX
12:22:14
349
173.90
CHIX
12:22:14
902
173.90
CHIX
12:22:14
3766
173.80
XLON
12:23:11
1,195
173.80
BATE
12:23:11
103
173.80
BATE
12:23:11
1,037
173.80
BATE
12:23:11
2,127
173.80
XLON
12:23:11
228
173.80
XLON
12:25:51
163
173.60
XLON
12:28:51
159
174.20
XLON
12:28:51
1434
174.20
XLON
12:28:51
1,198
174.30
CHIX
12:48:46
1,607
173.80
XLON
12:48:46
1939
173.90
XLON
12:53:55
889
173.80
CHIX
12:53:55
153
173.80
CHIX
12:53:55
1,730
173.60
XLON
12:55:00
297
173.40
TRQX
12:56:02
1,183
173.80
TRQX
12:56:55
1,038
173.60
XLON
12:56:55
1,026
173.60
XLON
13:03:28
1431
173.50
XLON
13:07:02
452
173.80
XLON
13:07:02
1221
173.90
XLON
13:07:02
1,369
173.80
XLON
13:07:02
73
173.80
XLON
13:26:28
1,500
173.80
CHIX
13:26:28
79
173.80
CHIX
13:37:04
1,159
174.40
CHIX
13:58:04
500
174.80
CHIX
13:58:04
191
174.80
CHIX
13:58:04
348
174.80
CHIX
14:11:31
1,279
175.00
XLON
14:11:31
291
175.00
XLON
14:11:31
744
175.00
CHIX
14:11:31
368
175.00
CHIX
14:11:31
1,555
175.00
XLON
14:32:24
914
175.00
XLON
14:32:24
996
175.00
XLON
14:32:24
15
175.00
CHIX
14:32:24
1,136
175.00
CHIX
14:32:24
688
175.00
CHIX
14:32:24
345
175.00
CHIX
14:33:24
1551
175.00
XLON
14:33:24
526
175.00
XLON
14:37:46
291
174.80
XLON
14:37:46
1,000
174.80
XLON
14:37:46
379
174.80
XLON
14:37:46
1,241
175.00
BATE
14:37:49
1,074
175.00
TRQX
14:37:57
500
175.00
XLON
14:37:57
500
|
175.00
XLON
14:37:57
786
175.00
XLON
14:37:57
1188
175.00
CHIX
14:37:57
2,431
175.00
XLON
14:39:05
500
174.90
XLON
14:39:05
1111
174.90
XLON
14:39:05
566
174.90
XLON
14:39:05
830
174.90
XLON
14:43:46
1,054
174.80
BATE
14:43:46
500
174.80
BATE
14:43:46
500
174.80
BATE
14:43:46
68
174.80
BATE
14:43:46
5
174.80
BATE
14:43:46
35
174.70
XLON
14:43:46
1,070
174.70
XLON
14:43:46
51
174.80
XLON
14:43:46
458
174.80
XLON
14:43:46
1,000
174.80
XLON
14:43:46
1,366
174.80
XLON
14:47:49
629
174.80
CHIX
14:47:49
2076
174.90
XLON
14:47:49
1,039
174.90
XLON
14:47:49
500
174.90
XLON
14:47:49
975
174.90
XLON
14:47:49
24
174.70
XLON
14:47:49
2,154
174.80
XLON
14:47:49
1,545
174.90
XLON
14:54:53
2,299
175.00
XLON
14:54:53
1,720
175.00
XLON
14:54:53
1,615
175.00
XLON
14:54:53
721
175.00
CHIX
14:54:53
326
175.00
CHIX
14:54:53
703
175.00
XLON
14:54:53
102
175.00
XLON
14:54:53
1518
175.00
XLON
14:59:30
500
174.80
XLON
14:59:30
2,283
174.80
XLON
15:00:25
383
174.60
CHIX
15:00:25
129
174.60
CHIX
15:00:25
439
174.60
CHIX
15:00:25
204
174.60
CHIX
15:00:25
1,923
174.70
XLON
15:01:21
1,650
174.60
XLON
15:09:21
1,706
174.90
XLON
15:13:32
1042
174.80
CHIX
15:15:38
35
174.80
XLON
15:15:38
1,550
174.80
XLON
15:19:31
990
174.80
CHIX
15:19:31
48
174.80
CHIX
15:26:58
500
174.60
XLON
15:26:58
500
174.60
XLON
15:26:58
500
174.60
XLON
15:26:58
705
174.60
XLON
15:30:31
485
174.80
CHIX
15:30:31
623
174.80
CHIX
15:33:45
13
174.70
XLON
15:33:45
1414
174.70
XLON
15:39:32
189
174.30
CHIX
15:39:32
500
174.30
CHIX
15:39:32
439
174.30
CHIX
15:43:45
1,000
174.20
XLON
15:43:45
671
174.20
XLON
15:43:45
36
174.20
XLON
15:50:01
500
173.90
XLON
15:50:01
500
173.90
XLON
15:50:01
500
173.90
XLON
15:50:01
199
173.90
XLON
15:51:08
450
173.90
CHIX
15:51:08
89
173.90
CHIX
15:51:08
500
173.90
CHIX
15:51:08
139
173.90
CHIX
15:52:56
1,720
173.90
XLON
15:52:56
3
173.80
XLON
15:52:56
1,492
173.80
XLON
15:52:56
1415
173.80
XLON
15:53:06
3,134
173.80
XLON
15:53:06
61
173.80
XLON
15:53:09
472
173.60
TRQX
15:53:11
784
173.60
TRQX
15:53:32
59
173.60
XLON
15:53:33
19
173.70
XLON
15:53:33
6,690
173.70
XLON
15:57:00
1,468
173.70
XLON
15:57:00
410
173.70
BATE
15:57:00
1,019
173.70
BATE
16:02:19
1,725
173.70
XLON
16:02:20
44
173.50
CHIX
16:02:20
1,075
173.50
CHIX
16:02:22
537
173.60
TRQX
16:02:22
497
173.60
TRQX
16:02:22
999
173.60
TRQX
16:02:22
203
173.60
TRQX
16:02:28
3,500
173.90
XLON
16:02:28
500
173.90
XLON
16:02:28
1,000
173.90
XLON
16:02:28
466
173.90
XLON
16:03:00
690
173.80
BATE
16:03:00
404
173.80
BATE
16:03:28
408
173.80
XLON
16:03:28
2,951
173.80
XLON
16:12:15
1,104
173.80
CHIX
16:15:47
1,532
173.50
XLON
16:15:47
147
173.50
XLON
16:22:11
197
173.30
XLON
16:22:11
1,427
173.30
XLON
16:24:06
733
173.60
CHIX
16:24:34
1
173.50
BATE
16:24:34
1,290
174.00
BATE
16:24:34
2,061
173.80
XLON
16:24:46
1,112
173.90
BATE
16:24:46
1,128
174.00
BATE
16:26:58
288
173.60
BATE
16:26:58
1,739
173.60
BATE
16:26:58
1,401
173.60
BATE
16:26:58
16,571
173.60
BATE
16:26:58
1,834
173.60
BATE
16:26:59
578
173.60
BATE
16:27:02
814
173.60
BATE
16:27:03
4,524
173.60
BATE
16:28:15
47
173.70
BATE
16:28:15
11
173.70
BATE
16:28:15
47
173.70
BATE
16:28:15
95
173.70
BATE
16:28:15
42
173.70
BATE
16:28:20
290
173.70
BATE
16:28:20
107
173.70
BATE
16:28:26
216
173.70
BATE
16:28:26
101
173.70
BATE
16:28:35
290
173.70
BATE
16:28:42
44
173.70
BATE
16:28:45
500
173.80
TRQX
16:28:45
668
173.80
TRQX
16:28:51
81
173.80
XLON
16:28:51
145
173.80
XLON
16:28:51
1,500
173.80
XLON
16:28:51
1,000
173.80
XLON
16:28:51
576
173.80
XLON
16:28:51
71
173.80
XLON
16:28:51
4,354
173.80
XLON
16:28:51
500
173.80
XLON
16:28:51
293
173.80
XLON
16:28:51
500
173.80
XLON
16:29:00
263
173.80
XLON
16:29:00
510
173.80
XLON
16:29:00
276
173.80
XLON
16:29:00
335
173.80
XLON
16:29:00
2,616
173.80
XLON
16:29:00
1,500
173.80
XLON
16:29:00
362
173.60
BATE
16:29:09
361
173.60
BATE
16:29:10
67
173.60
BATE
16:29:10
500
173.70
BATE
16:29:10
500
173.70
BATE
16:29:10
53
173.70
BATE
16:29:10
1,163
173.70
BATE
16:29:18
362
173.60
BATE
16:29:30
349
173.60
BATE
16:29:31
196
173.60
BATE
16:29:38
481
173.60
BATE
16:29:45
361
173.60
BATE
16:29:45
448
173.60
BATE
16:29:45
1255
173.60
BATE
16:29:45
673
173.70
BATE
16:29:46
294
173.70
BATE
16:29:46
304
173.70
BATE
16:29:46
144
173.70
BATE
16:29:50
1,087
173.70
BATE
16:29:50
324
173.60
BATE
16:29:50
362
173.60
BATE
16:29:52
305
173.60
BATE
16:29:55
253
173.60
BATE
16:29:59
1,115
173.70
BATE