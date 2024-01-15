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WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
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Branche
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PR Newswire
15.01.2024 | 08:06
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FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 8 June 2023, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Liberum Capital Limited.

Date of Purchase

12 January 2024

Number of ordinary shares purchased

270,309

Weighted average price paid (p)

174.13

Highest price paid (p)

175.00

Lowest price paid (p)

166.70

Following the above purchase, FirstGroup holds 98,546,126 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 652,148,889. FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in the due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 12 January 2024 is 652,148,889. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup:


Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
corporate.comms@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Contacts at Brunswick PR:


Andrew Porter / Simone Selzer
Tel: +44 (0) 20 7404 5959

Contacts at Liberum Capital Limited:


Nicholas How / John Fishley
Tel: +44 (0) 20 3100 2000

Contacts at RBC Europe Limited:


James Agnew / Jack Wood
Tel: +44 (0) 20 7653 4000

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Liberum Capital Limited

Intermediary Code: RINFGB21XXX

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by RBC Europe Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Venue

Weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

XLON

174.24

165,363

BATE

173.78

56,654

CHIX

174.26

36,233

TRQX

173.89

12,059

Individual transactions:

Transaction Time

Volume

Price (GBp)

Platform

08:05:32

500

166.70

XLON

08:05:34

1000

172.50

CHIX

08:05:34

211

172.50

CHIX

08:05:50

1,126

174.70

BATE

08:05:50

1189

174.70

BATE

08:07:51

660

175.00

CHIX

08:07:51

459

175.00

CHIX

08:08:31

156

175.00

XLON

08:08:31

1612

175.00

XLON

08:08:31

5,734

175.00

XLON

08:08:51

484

174.50

TRQX

08:09:31

1,783

174.80

XLON

08:10:11

1619

174.60

XLON

08:11:44

791

174.50

TRQX

08:38:11

1,451

174.30

XLON

08:38:11

103

174.40

XLON

08:38:11

413

174.40

XLON

08:38:11

21

174.40

XLON

08:38:11

3,255

174.20

XLON

08:38:11

1,000

174.40

XLON

08:38:11

929

174.40

XLON

09:00:11

1,000

173.70

XLON

09:00:11

472

173.70

XLON

09:33:49

85

174.20

XLON

09:33:49

1,474

174.20

XLON

09:33:49

1,000

174.20

XLON

09:33:49

556

174.20

XLON

09:33:49

136

174.20

XLON

09:33:49

25

174.20

XLON

09:37:10

654

174.60

CHIX

09:37:10

462

174.60

CHIX

09:40:41

1,605

174.60

XLON

09:40:41

1,414

174.40

XLON

09:41:10

1000

174.60

CHIX

09:41:10

41

174.60

CHIX

09:41:10

1,217

174.60

CHIX

09:47:23

1,105

173.80

TRQX

09:47:23

386

174.00

TRQX

09:47:23

732

174.00

TRQX

10:27:31

333

174.00

CHIX

10:27:31

28

174.00

CHIX

10:27:31

2,031

174.20

XLON

10:27:31

703

174.00

CHIX

10:28:48

1,654

174.10

XLON

10:28:48

143

174.00

XLON

10:28:48

103

174.00

XLON

10:28:48

29

174.10

XLON

10:28:48

103

174.10

XLON

10:28:48

284

174.10

XLON

10:28:48

920

174.10

XLON

10:30:41

408

173.80

BATE

10:30:41

782

173.80

BATE

10:31:48

1155

173.90

CHIX

10:31:48

1054

174.10

CHIX

10:32:48

1056

174.20

XLON

10:32:48

315

174.20

XLON

10:34:02

209

174.20

XLON

10:52:06

1638

173.80

XLON

10:52:06

1,509

173.80

XLON

11:03:46

834

174.30

CHIX

11:03:46

268

174.30

CHIX

11:05:11

1,444

174.40

XLON

11:05:11

208

174.10

BATE

11:05:11

826

174.10

BATE

11:07:47

1,487

174.10

XLON

11:07:47

478

174.20

XLON

11:07:47

103

174.20

XLON

11:07:47

406

174.20

XLON

11:07:47

430

174.20

XLON

11:10:39

24

173.90

XLON

11:10:39

1,454

173.90

XLON

11:18:39

287

173.90

XLON

11:18:39

53

173.90

XLON

11:18:39

1,219

173.90

XLON

11:18:39

103

173.90

XLON

11:18:39

1,358

173.90

XLON

11:58:46

1,255

172.90

CHIX

11:58:46

1,099

173.40

TRQX

11:58:46

248

173.40

TRQX

12:22:14

1,171

173.90

CHIX

12:22:14

618

173.80

XLON

12:22:14

363

173.80

XLON

12:22:14

592

173.80

CHIX

12:22:14

103

173.90

CHIX

12:22:14

349

173.90

CHIX

12:22:14

902

173.90

CHIX

12:22:14

3766

173.80

XLON

12:23:11

1,195

173.80

BATE

12:23:11

103

173.80

BATE

12:23:11

1,037

173.80

BATE

12:23:11

2,127

173.80

XLON

12:23:11

228

173.80

XLON

12:25:51

163

173.60

XLON

12:28:51

159

174.20

XLON

12:28:51

1434

174.20

XLON

12:28:51

1,198

174.30

CHIX

12:48:46

1,607

173.80

XLON

12:48:46

1939

173.90

XLON

12:53:55

889

173.80

CHIX

12:53:55

153

173.80

CHIX

12:53:55

1,730

173.60

XLON

12:55:00

297

173.40

TRQX

12:56:02

1,183

173.80

TRQX

12:56:55

1,038

173.60

XLON

12:56:55

1,026

173.60

XLON

13:03:28

1431

173.50

XLON

13:07:02

452

173.80

XLON

13:07:02

1221

173.90

XLON

13:07:02

1,369

173.80

XLON

13:07:02

73

173.80

XLON

13:26:28

1,500

173.80

CHIX

13:26:28

79

173.80

CHIX

13:37:04

1,159

174.40

CHIX

13:58:04

500

174.80

CHIX

13:58:04

191

174.80

CHIX

13:58:04

348

174.80

CHIX

14:11:31

1,279

175.00

XLON

14:11:31

291

175.00

XLON

14:11:31

744

175.00

CHIX

14:11:31

368

175.00

CHIX

14:11:31

1,555

175.00

XLON

14:32:24

914

175.00

XLON

14:32:24

996

175.00

XLON

14:32:24

15

175.00

CHIX

14:32:24

1,136

175.00

CHIX

14:32:24

688

175.00

CHIX

14:32:24

345

175.00

CHIX

14:33:24

1551

175.00

XLON

14:33:24

526

175.00

XLON

14:37:46

291

174.80

XLON

14:37:46

1,000

174.80

XLON

14:37:46

379

174.80

XLON

14:37:46

1,241

175.00

BATE

14:37:49

1,074

175.00

TRQX

14:37:57

500

175.00

XLON

14:37:57

500

175.00

XLON

14:37:57

786

175.00

XLON

14:37:57

1188

175.00

CHIX

14:37:57

2,431

175.00

XLON

14:39:05

500

174.90

XLON

14:39:05

1111

174.90

XLON

14:39:05

566

174.90

XLON

14:39:05

830

174.90

XLON

14:43:46

1,054

174.80

BATE

14:43:46

500

174.80

BATE

14:43:46

500

174.80

BATE

14:43:46

68

174.80

BATE

14:43:46

5

174.80

BATE

14:43:46

35

174.70

XLON

14:43:46

1,070

174.70

XLON

14:43:46

51

174.80

XLON

14:43:46

458

174.80

XLON

14:43:46

1,000

174.80

XLON

14:43:46

1,366

174.80

XLON

14:47:49

629

174.80

CHIX

14:47:49

2076

174.90

XLON

14:47:49

1,039

174.90

XLON

14:47:49

500

174.90

XLON

14:47:49

975

174.90

XLON

14:47:49

24

174.70

XLON

14:47:49

2,154

174.80

XLON

14:47:49

1,545

174.90

XLON

14:54:53

2,299

175.00

XLON

14:54:53

1,720

175.00

XLON

14:54:53

1,615

175.00

XLON

14:54:53

721

175.00

CHIX

14:54:53

326

175.00

CHIX

14:54:53

703

175.00

XLON

14:54:53

102

175.00

XLON

14:54:53

1518

175.00

XLON

14:59:30

500

174.80

XLON

14:59:30

2,283

174.80

XLON

15:00:25

383

174.60

CHIX

15:00:25

129

174.60

CHIX

15:00:25

439

174.60

CHIX

15:00:25

204

174.60

CHIX

15:00:25

1,923

174.70

XLON

15:01:21

1,650

174.60

XLON

15:09:21

1,706

174.90

XLON

15:13:32

1042

174.80

CHIX

15:15:38

35

174.80

XLON

15:15:38

1,550

174.80

XLON

15:19:31

990

174.80

CHIX

15:19:31

48

174.80

CHIX

15:26:58

500

174.60

XLON

15:26:58

500

174.60

XLON

15:26:58

500

174.60

XLON

15:26:58

705

174.60

XLON

15:30:31

485

174.80

CHIX

15:30:31

623

174.80

CHIX

15:33:45

13

174.70

XLON

15:33:45

1414

174.70

XLON

15:39:32

189

174.30

CHIX

15:39:32

500

174.30

CHIX

15:39:32

439

174.30

CHIX

15:43:45

1,000

174.20

XLON

15:43:45

671

174.20

XLON

15:43:45

36

174.20

XLON

15:50:01

500

173.90

XLON

15:50:01

500

173.90

XLON

15:50:01

500

173.90

XLON

15:50:01

199

173.90

XLON

15:51:08

450

173.90

CHIX

15:51:08

89

173.90

CHIX

15:51:08

500

173.90

CHIX

15:51:08

139

173.90

CHIX

15:52:56

1,720

173.90

XLON

15:52:56

3

173.80

XLON

15:52:56

1,492

173.80

XLON

15:52:56

1415

173.80

XLON

15:53:06

3,134

173.80

XLON

15:53:06

61

173.80

XLON

15:53:09

472

173.60

TRQX

15:53:11

784

173.60

TRQX

15:53:32

59

173.60

XLON

15:53:33

19

173.70

XLON

15:53:33

6,690

173.70

XLON

15:57:00

1,468

173.70

XLON

15:57:00

410

173.70

BATE

15:57:00

1,019

173.70

BATE

16:02:19

1,725

173.70

XLON

16:02:20

44

173.50

CHIX

16:02:20

1,075

173.50

CHIX

16:02:22

537

173.60

TRQX

16:02:22

497

173.60

TRQX

16:02:22

999

173.60

TRQX

16:02:22

203

173.60

TRQX

16:02:28

3,500

173.90

XLON

16:02:28

500

173.90

XLON

16:02:28

1,000

173.90

XLON

16:02:28

466

173.90

XLON

16:03:00

690

173.80

BATE

16:03:00

404

173.80

BATE

16:03:28

408

173.80

XLON

16:03:28

2,951

173.80

XLON

16:12:15

1,104

173.80

CHIX

16:15:47

1,532

173.50

XLON

16:15:47

147

173.50

XLON

16:22:11

197

173.30

XLON

16:22:11

1,427

173.30

XLON

16:24:06

733

173.60

CHIX

16:24:34

1

173.50

BATE

16:24:34

1,290

174.00

BATE

16:24:34

2,061

173.80

XLON

16:24:46

1,112

173.90

BATE

16:24:46

1,128

174.00

BATE

16:26:58

288

173.60

BATE

16:26:58

1,739

173.60

BATE

16:26:58

1,401

173.60

BATE

16:26:58

16,571

173.60

BATE

16:26:58

1,834

173.60

BATE

16:26:59

578

173.60

BATE

16:27:02

814

173.60

BATE

16:27:03

4,524

173.60

BATE

16:28:15

47

173.70

BATE

16:28:15

11

173.70

BATE

16:28:15

47

173.70

BATE

16:28:15

95

173.70

BATE

16:28:15

42

173.70

BATE

16:28:20

290

173.70

BATE

16:28:20

107

173.70

BATE

16:28:26

216

173.70

BATE

16:28:26

101

173.70

BATE

16:28:35

290

173.70

BATE

16:28:42

44

173.70

BATE

16:28:45

500

173.80

TRQX

16:28:45

668

173.80

TRQX

16:28:51

81

173.80

XLON

16:28:51

145

173.80

XLON

16:28:51

1,500

173.80

XLON

16:28:51

1,000

173.80

XLON

16:28:51

576

173.80

XLON

16:28:51

71

173.80

XLON

16:28:51

4,354

173.80

XLON

16:28:51

500

173.80

XLON

16:28:51

293

173.80

XLON

16:28:51

500

173.80

XLON

16:29:00

263

173.80

XLON

16:29:00

510

173.80

XLON

16:29:00

276

173.80

XLON

16:29:00

335

173.80

XLON

16:29:00

2,616

173.80

XLON

16:29:00

1,500

173.80

XLON

16:29:00

362

173.60

BATE

16:29:09

361

173.60

BATE

16:29:10

67

173.60

BATE

16:29:10

500

173.70

BATE

16:29:10

500

173.70

BATE

16:29:10

53

173.70

BATE

16:29:10

1,163

173.70

BATE

16:29:18

362

173.60

BATE

16:29:30

349

173.60

BATE

16:29:31

196

173.60

BATE

16:29:38

481

173.60

BATE

16:29:45

361

173.60

BATE

16:29:45

448

173.60

BATE

16:29:45

1255

173.60

BATE

16:29:45

673

173.70

BATE

16:29:46

294

173.70

BATE

16:29:46

304

173.70

BATE

16:29:46

144

173.70

BATE

16:29:50

1,087

173.70

BATE

16:29:50

324

173.60

BATE

16:29:50

362

173.60

BATE

16:29:52

305

173.60

BATE

16:29:55

253

173.60

BATE

16:29:59

1,115

173.70

BATE


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