Frankfurt - Der Euro hat zu Wochenbeginn stabil unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0965 Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Auch das Euro/Franken-Paar hat sich seit Freitagabend kaum bewegt und tritt mit Kursen von 0,9351 in etwa auf der Stelle. Dies trifft auch für den US-Dollar zu, der mit 0,8526 Franken nahezu exakt so viel kostet wie vor dem Wochenende. Zu Beginn ...

