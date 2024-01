DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Aktien- und Rentenbörsen wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen.

TAGESTHEMA

Die chinesische Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen. Diese Entscheidung kam unerwartet. Die großen Geschäftsbanken des Landes hatten ihre Einlagenzinsen gesenkt, was als Spielraum für weitere Zinssenkungen betrachtet worden war. Die People's Bank of China stellte dem Bankensystem über die einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 995 Milliarden Yuan an Liquidität zu einem Zinssatz von 2,5 Prozent zur Verfügung, der dem Zinssatz der vorherigen Operation entspricht. Außerdem führte sie 89 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 1,8 Prozent zu, der damit ebenfalls stabil blieb. Die Entscheidung, diese Zinssätze unverändert zu belassen, könnte den Markt enttäuschen.

TAGESTHEMA II

Nach der Präsidentschaftswahl in Taiwan hat Wahlsieger Lai Ching-te eine US-Delegation getroffen und den USA für ihre Unterstützung gedankt. Zuvor hatte auch Taiwans scheidende Präsidentin Tsai Ing-wen die US-Delegation empfangen, der unter anderem der frühere Nationale Sicherheitsberater Stephen Hadley, der ehemalige stellvertretenden Außenminister James Steinberg und die Präsidentin das Amerikanischen Instituts in Taiwan, Laura Rosenberger, angehören. China kritisierte den Besuch, weil es Auslandkontakte Taiwans ablehnt. China sieht in Taiwan eine abtrünnige Provinz. Bei der Präsidentschaftswahl hatte der bisherige Vizepräsident Lai, der wie Tsai der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) angehört, klar gewonnen. Im Wahlkampf hatte der 64-Jährige angekündigt, den Peking-kritischen Kurs von Tsai fortzusetzen. China erklärte nach der Wahl, das Ergebnis werde eine "Wiedervereinigung" Chinas nicht verhindern.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.822,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.011,50 +0,2% Nikkei-225 35.901,79 +0,9% Hang-Seng-Index 16.198,61 -0,3% Kospi 2.525,99 +0,0% Schanghai-Composite 2.886,30 +0,1% S&P/ASX 200 7.496,30 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA verhindert größere Verluste. Die US-Erzeugerpreise waren niedriger als erwartet ausgefallen. Doch Kauflaune will nicht aufkommen, das Börsenumfeld ist schwierig. So hat die chinesische Zentralbank einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen und damit die Erwartungen enttäuscht. Zudem kommen beunruhigende Schlagzeilen aus dem Roten Meer. Die US-Streitkräfte haben Huthi-Raketen abgefangen und zugleich neue Angriffe auf die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Rebellen geflogen. Aus Nordkorea werden derweil neue Raketentests gemeldet und nach der Wahl des chinakritischen Kanditaten Lai Ching-te in Taiwan verschärfen sich die Spannungen zwischen China, Taiwan und den USA wieder. Gleichwohl haben chinafreundliche Parteien im Parlament zugelegt. Die Enttäuschung über das bestätigte Zinsniveau werde etwas wettgemacht von der Spekulation, dass der Markt weiter fest mit Zinssenkungen in China rechne, heißt es an den chinesischen Börsen. Baidu brechen in Hongkong um über 10 Prozent ein. Ein Bericht rückt die KI-Aktivitäten des Konzerns in die Nähe des chinesischen Militärs. Auch andere Technologiewerte in Hongkong werden in Mitleidenschaft gezogen. In Tokio stützt ein nachgebender Yen. Mit der Erwartung steigender Frachtraten ziehen Reedereiwerte an. In Südkorea steigen Asiana Airlines um 9,8 Prozent nach Berichten, die EU werde Übernahme von Asiana durch Korean Air Lines (+2,4%) unter Auflagen absegnen.

US-NACHBÖRSE

Personalien bewegten Kurse - so bei TransCode Therapeutics. Die Gesellschaft gab bekannt, dass Michael Dudley, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender, in den Ruhestand gehen werde. Der Schritt sei Teil der Umstrukturierung, die darauf abziele, Kosten weiter zu senken und eine stärkere Konzentration auf eine geplante klinische Phase-1-Studie für den führenden therapeutischen Kandidaten TTX-MC138 zu ermöglichen. Der Aktienkurs kletterte um 4 Prozent. Bei Rackspace Technology ersetzt Chief Accounting Officer Mark Marino den bisherigen Finanzvorstand Naushaza Molu. Der Kurs gab 3,4 Prozent nach. Bei Williams-Sonoma (-0,5%) geht Marta Benson, Geschäftsführerin von Pottery Barn Brands und langjährige Führungskraft des Fachhandelsunternehmens, im April in den Ruhestand.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 37.592,98 -0,3% -118,04 -0,3% S&P-500 4.783,83 +0,1% 3,59 +0,3% Nasdaq-Comp. 14.972,76 +0,0% 2,58 -0,3% Nasdaq-100 16.832,92 +0,1% 12,02 +0,0% Fr. Do. Umsatz NYSE (Aktien) 792 Mio 881 Mio Gewinner 1.543 1.174 Verlierer 1.262 1.631 Unverändert 106 111

Uneinheitlich - Die Stimmung wurde von der anlaufenden Berichtsperiode und der Debatte über Zinssenkungen bestimmt. Divergierende Faktoren sorgten für einen unruhigen und volatilen Handel. So reagierte der Markt auf die Geschäftsausweise großer Banken eher negativ, während niedriger als erwartet ausgefallene Erzeugerpreise die Stimmung vorübergehend aufhellten. Ein potenzieller Belastungsfaktor war auch die Verschärfung der geopolitischen Spannungen im Roten Meer. Mit der Verschärfung der Spannungen im Nahen Osten sind neben höheren Kosten auch erneute Lieferkettenprobleme nicht auszuschließen. So legt Tesla einen Teil der deutschen Produktion still, weil Zulieferteile aus Asien fehlen. Der Kurs verlor 3,7 Prozent. JP Morgan (-0,7%) hatte erheblich weniger verdient, auch wenn die Erwartungen übertroffen wurden. Bank of America (-1,1%) hatte einen Gewinneinbruch um 56 Prozent verbucht. Bei der Citigroup wurde Milliardenverlust verbucht, nun folgt ein Stellenabbau - der Kurs gewann 1 Prozent. Wells Fargo (-3,3%) hatte ihren Gewinn um 9 Prozent gesteigert und die Erwartungen getroffen. Allerdings stiegen die Rückstellungen für Kreditverluste um 34 Prozent. Blackrock (+0,9%) hatte ihr verwaltetes Vermögen auf 10 Billionen US-Dollar gesteigert. Bei Unitedhealth belasteten die medizinischen Kosten relativ zum Umsatz. Die Aktie notierte 3,4 Prozent schwächer. Ein gesenkter Ausblick ließ Delta Air Lines um 9 Prozent abstürzen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 -8,0 4,25 -24,6 5 Jahre 3,83 -4,7 3,88 -16,6 7 Jahre 3,89 -4,5 3,93 -8,1 10 Jahre 3,94 -2,7 3,97 6,3 30 Jahre 4,18 +0,3 4,17 20,6

Die durch die Preisdaten wieder befeuerten Zinssenkungsfantasien trieben die Renten überwiegend nach oben, die Renditen gaben in der Folge vor allem am kurzen Ende des Marktes nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45 % YTD EUR/USD 1,0964 +0,1% 1,0950 1,0964 -0,7% EUR/JPY 159,34 +0,4% 158,73 159,17 +2,4% EUR/GBP 0,8597 +0,1% 0,8589 0,8592 -0,9% GBP/USD 1,2753 +0,0% 1,2749 1,2761 +0,2% USD/JPY 145,35 +0,3% 144,95 145,18 +3,1% USD/KRW 1.321,68 +0,7% 1.312,63 1.314,81 +1,8% USD/CNY 7,1722 +0,9% 7,1106 7,1661 +1,0% USD/CNH 7,1834 -0,0% 7,1870 7,1750 +0,8% USD/HKD 7,8193 -0,0% 7,8220 7,8185 +0,1% AUD/USD 0,6679 -0,1% 0,6686 0,6694 -1,9% NZD/USD 0,6220 -0,3% 0,6237 0,6237 -1,6% Bitcoin BTC/USD 42.620,35 +0,9% 42.254,44 45.975,11 -2,1%

Der Dollar notierte gut behauptet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,65 72,68 -0,0% -0,03 +0,8% Brent/ICE 78,34 78,29 +0,1% +0,05 +1,6%

Eine von den USA geführte Koalition hat massive Angriffe auf Ziele der Huthi-Rebellen im Jemen geflogen, nachdem die jemenitischen und vom Iran kontrollierten Milizen eine Frist verstreichen ließen, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer einzustellen. Anders als der relativ verhaltene Aktienmarkt reagierte der Ölmarkt mit deutlich steigenden Preisen (auf bis zu 4%, das Plus reduzierte sich dann auf rund 1,3%).

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.054,52 2.049,15 +0,3% +5,37 -0,4% Silber (Spot) 23,24 23,20 +0,2% +0,05 -2,3% Platin (Spot) 916,93 913,65 +0,4% +3,28 -7,6% Kupfer-Future 3,76 3,74 +0,5% +0,02 -3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die durch die Preisdaten wieder befeuerten Zinssenkungsfantasien trieben Gold (+0,9%) nach oben.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

ESKALATION IM ROTEN MEER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 15, 2024 02:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.