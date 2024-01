Der DAX dürfte zu Wochenbeginn an die Gewinne vom Freitag anknüpfen. 30 Minuten vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,4 Prozent auf 16.779 Punkte. Er setzt sich damit etwas von der 21-Tage-Linie ab, um die er zuletzt pendelte. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde zuletzt 0,5 Prozent höher erwartet. Das Rekordhoch von 17.003 Punkten von Mitte Dezember bleibt für den DAX in Sichtweite. Impulse von der Wall Street bleiben ...

