Nach zwei Wochen im neuen Börsenjahr drehten die Bullen wieder auf und setzten die positiven Tendenzen an der Wall Street weiter fort. Kann der DAX da mithalten? Die Quartalsberichtssaison wurde von den US-Banken eröffnet, doch nicht alle Werte wurden gut aufgenommen. Wie könnten sich die Märkte in dieser Woche entwickeln? Mehr dazu in dieser...

