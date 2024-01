Die Aktie von Meta Platforms hat am Freitag weitere 1,3% gewonnen und ist bei 374,49 USD in das verlängerte Wochenende gegangen. Rückblick: Starke Handelswoche für die Aktie von Meta Platforms - nachdem die Papiere zunächst verhalten in das neue Börsenjahr 2024 gestartet waren, ging es in der vergangenen Woche für die Kurse unter dem Strich 6,4% aufwärts. ...

