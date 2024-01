Hamburg (ots) -Endlich erwacht die Natur aus ihrem Winterschlaf: Die Sonne blinzelt wieder länger zwischen den Wolken hervor und weckt in uns die Lust auf etwas Neues. Wir freuen uns jetzt auf frischen Wind in den eigenen vier Wänden. Wir holen uns die Natur ins Haus mit neuen floralen Tapeten, bringen starke Farbtöne an die Wände und gönnen Sofa, Sessel und Bett ein Upgrade und Refresh mit neuen Textilien wie Deko-Kissen, Decken und Bettwäsche-Sets. Unsere Fenster dekorieren wir mit schönen und praktischen Vorhängen, Plissees und Rollos. Und zu unseren Füßen liegen Teppiche mit Linien oder als Rundstück - zwei Trends, denen Sie 2024 häufiger begegnen werden. Einerseits die Lust auf Linien, die sich von der Wandtäfelung mit Leisten übers Möbel bis zum Teppich und Tapeten erstreckt. Dieser Trend feiert die Geraden. Und andererseits die Rundungen bei Möbeln, Kissen und Teppichen, die kreisrunden Schwung in die Zimmer bringen.Apropos Trends: 2024 geben für uns drei Trendstile den Ton an - die neue Lust am Country-Feeling mit "Landliebe", den starken Beat des "Retropop" und den diskreten Charme der "Falschen Fuffziger". Jeder dieser Einrichtungstrends lässt sich mit unseren Heimtextilien, Farben, Tapeten, Teppichen, Böden, Sicht- und Sonnenschutz sowie Leuchten und Möbeln ganz individuell verwirklichen.Blühen Sie auf mit unseren frühlingshaften und trendigen Inspirationen!Das Bildmaterial (Milieubilder und Freisteller) finden Sie unter Pressematerial.Weitere Neuheiten, Wohnstile und Trends finden Sie in der großen SWK Presseinfo 2024 (https://rtlde.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/EpN_TLgbu49EgG3GTcouv3UBpHNtQ2NPA7bbkPMLc9WATw)und natürlich im neuen Katalog 2024, der aktuell im Handel mit der SCHÖNER WOHNEN Februar-Ausgabe erhältlich ist und zum Durchblättern und Downloaden auf hier auf der Website (https://www.schoener-wohnen-kollektion.de/service/aktueller-katalog/) zur Verfügung steht.Bei Rückfragen, Bildwünschen oder für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an den Pressekontakt.Pressekontakt:Andrea KramerSCHÖNER WOHNEN-KollektionPR/ KommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: andrea.kramer@rtl.dehttps://www.schoener-wohnen-kollektion.deOriginal-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41298/5691504