Bonn (ots) -Mehrsprachigkeit als Lernchance: Für Grundschülerinnen und Grundschüler der vierten Klasse startet heute erstmals die Sprachen-Challenge Wingy Wombat. Das Online-Angebot von Bildung & Begabung, der zentralen Anlaufstelle für Begabungsförderung in Deutschland, lässt sich leicht in den Unterricht integrieren und ermöglicht einen spielerischen Zugang zu anderen Kulturen und Sprachen - gerade auch im eigenen Klassenraum.Der neue Wettbewerb adressiert eine zentrale Herausforderung im deutschen Bildungssystem: In fast jeder Schulklasse sitzen Kinder und Jugendliche, die zu Hause wenig oder gar kein Deutsch sprechen. Diese sogenannte migrationsbedingte Mehrsprachigkeit wird vielfach als Risikofaktor betrachtet, kann aber auch als Lernchance genutzt werden. Studien zeigen, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur sprachlich, sondern auch fachlich profitieren, wenn Mehrsprachigkeit im Unterricht adressiert wird."Mehrsprachigkeit ist Teil der Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und Schülern. Allerdings werden die Potenziale von mehrsprachigen Kindern und Jugendlichen im Schulunterricht zurzeit nicht systematisch aufgegriffen und gefördert", so Michael Remmy, Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen von Bildung & Begabung: "Wir wollen ein Bewusstsein für den Wert von Mehrsprachigkeit schaffen - zielgruppengerecht, pädagogisch fundiert und auf eine Art und Weise, die Spaß macht."Während der "Wombat-Wochen" vom 15. bis 31. Januar 2024 erhalten Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse unter www.wingy-wombat.de die Chance, spielerisch ihr Wissen über Sprachen zu zeigen. Zusammen mit der Comicfigur "Wingy Wombat" reisen die Kinder virtuell um die Welt und lösen verschiedene Aufgaben. Diese bestehen aus altersgerechten Rätseln und Spielen und sind ohne spezielle Vorkenntnisse zu lösen. Als Anerkennung wartet eine Urkunde, die selbstständig ausgedruckt werden kann. Mit dem bereitgestellten Unterrichtsmaterial kann die Sprachen-Challenge zudem von Lehrkräften ohne umfangreiche Vorbereitungen in den Unterricht eingebettet werden. Die Anmeldung können Lehrkräfte unter www.wingy-wombat.de/lehrkraft (https://wingy-wombat.de/lehrkraft/) vornehmen.Die Inhalte des Sprachenwettbewerbs wurde von einem Team von Expertinnen und Experten unter der Leitung der Erziehungswissenschaftlerin Ingrid Gogolin, Professorin an der Universität Hamburg, konzipiert. Für die "Wombat-Wochen" wurden komplett neue Aufgaben erarbeitet, die auch über die Aktion hinaus zur Verfügung stehen und sowohl im Unterricht wie auch eigenständig genutzt werden können.Über den Bundeswettbewerb FremdsprachenWingy Wombat ist die Vorstufe zur Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen, einem der traditionsreichsten Schülerwettbewerbe in Deutschland. Der Leistungswettbewerb fördert junge Sprachtalente und möchte Neugier auf fremde Sprachen und Kulturen wecken. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Bildung & Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder.www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.deÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist die zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland. Mit ihren individuellen Förderprogrammen hilft die Einrichtung Jugendlichen, ihre Stärken zu entfalten - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehen oder aus welcher Kultur sie stammen. Außerdem unterstützt Bildung & Begabung Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler mit umfangreichen Informations- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung "Perspektive Begabung" oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.www.bildung-und-begabung.de