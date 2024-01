Berlin (ots) -Aufbauend auf dem Erfolg des Impact MBA in Nachhaltigkeit, Innovation und Führung freut sich die Tomorrow University, die Einführung von fünf neuen spezialisierten Impact MBA-Programmen bekannt zu geben. Diese Online-Programme unterstreichen das Engagement von Europas führender Ed-Tech-Universität, Lernenden die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie zur Bewältigung der kritischsten ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Welt benötigen.Die Umsetzung nachhaltiger Praktiken, einschließlich der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDG), könnte jährlich 10 Billionen Euro an Umsatz freisetzen und 380 Millionen Arbeitsplätze schaffen (1). Jedoch empfinden lediglich 50 % der Organisationen ihre Umweltleistung als effektiv (2), und 35 % stehen vor Herausforderungen beim Recruiting von Talenten mit Klimaexpertise (3). Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Fähigkeiten aufstrebender Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement zu stärken, insbesondere in spezifischen Bereichen wie grünem Marketing, nachhaltigen Technologien, CO2-Bilanzierung oder Wirkungsmessung.Der Impact MBA der Tomorrow University wurde entwickelt, um den vielfältigen Bedürfnissen von Fachkräften aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden - darunter Personalwesen, Buchhaltung, Geschäftsentwicklung, IT, Betrieb, Marketing, Stakeholder-Management, Beratung und Führung.1. Impact MBA ESG-Management: Entwickelt für Fachkräfte, die durch die sich verändernde Landschaft der Umweltgesetzgebung und Klimaagenden führen möchten. Im Fokus liegt die Klimabilanzierung, Berichterstattung und die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien im Einklang mit den Unternehmenswerten. Dieses Programm ist ideal für diejenigen, die ihre Organisationen in Richtung ESG-Exzellenz lenken möchten.2. Impact MBA Climate Leadership: Unterstützt Fachkräfte, die Klimawissenschaft effektiv für die Förderung von Nachhaltigkeitsinitiativen nutzen und nachhaltigen Wandel in NGOs, öffentlichen Diensten und Beratungsunternehmen führen möchten. Der Impact MBA mit dem Fokus auf Climate Leadership bietet praktische Fähigkeiten in der Politikanalyse und im Stakeholder-Management und befähigt die Lernenden, Nachhaltigkeitsexperten in ihren Branchen zu werden.3. Impact MBA Green Energy, Tech & AI: Dieses Programm ist zugeschnitten auf Fachkräfte aus den Bereichen Technologie, Geschäftsentwicklung und Betrieb und ist damit eine ideale Wahl für diejenigen, die eine nachhaltige digitale Transformation vorantreiben und erneuerbare Energielösungen mit KI verknüpfen möchten. Die Lernenden werden hier mit den Fähigkeiten ausgerüstet, Unternehmen gegen sich ändernde Vorschriften und Verbrauchererwartungen durch nachhaltige Technologielösungen zukunftssicher zu machen.4. Impact MBA New Work & Organizational Psychology: Dieses Programm, das auf die sich wandelnden Dynamiken der modernen Arbeitswelt eingeht, ist für den Geschäftsbetrieb, das Personalwesen und Gemeindeleiter unerlässlich. Es behandelt die Herausforderungen der Verwaltung von vielfältigen Teams, die Förderung der psychischen Gesundheit und die Entwicklung inklusiver Arbeitskulturen im Zuge der digitalen Transformation. Führungskräfte werden hier darauf vorbereitet, mental förderliche und effektive Arbeitsumgebungen zu schaffen.5. Impact MBA Green Marketing & Innovation: Speziell für Geschäfts- und Marketingprofis konzipiert, integriert dieses Programm nachhaltige Prinzipien in Marketing- und Markenentwicklungsstrategien. Es ist eine perfekte Wahl für diejenigen, die ihre Marketingansätze transformieren, marktorientierte Innovationen vorantreiben und das Verhalten der Verbraucher in Richtung umweltfreundlicher Praktiken beeinflussen möchten.An der Tomorrow University geht es nicht nur darum, die Lernenden auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten, sondern sie dazu zu befähigen, die Zukunft selbst neu zu definieren. Mit einem revolutionären Bildungsansatz bietet die Tomorrow University zugängliche, hochwertige und flexible Lernerfahrungen. Als Mitglied von "Life for Climate Action" und ausgezeichnet als die "Top Innovative EdTech Institution in Europa und weltweit" in drei aufeinanderfolgenden Jahren, führt die Tomorrow University in ethischer Geschäftsentwicklung und innovativer Bildung für die Nachhaltigkeitsziele an vorderster Front.Hier finden Sie alle Impact MBA-Programme:- ESG Management- Climate Leadership- Green Energy, Tech & AI- New Work & Organizational Psychology- Green Marketing & Innovation- Sustainability, Innovation, LeadershipEntdecken Sie hier (https://www.tomorrow.university/impact-mba) alle MBA-Programme.*Verweise1. https://ots.de/d7XypC2. https://ots.de/UDZ5f13. https://ots.de/RWxfEC4. SDG - UN's Sustainable Development Goals: https://sdgs.un.org/goals5. ESG - Environmental, Social, GovernanceÜber Tomorrow University:Die Tomorrow University of Applied Sciences (ToU) ist eine staatlich anerkannte deutsche Hochschule, die der nächsten Generation von Führungskräften und Veränderern die Werkzeuge an die Hand gibt, die sie braucht, um eine nachhaltigere Gesellschaft zu gestalten und gleichzeitig Wirtschaftswachstum und ökologische Nachhaltigkeit voranzutreiben.Als Europas erstes EdTech-Start-up, das zur Universität wurde, ist die immersive Lerntechnologie von ToU beispiellos und ermöglicht es den Studierenden, ihre Ausbildung an ihre individuellen Wege anzupassen. ToU wurde 2021 gegründet und bietet eine vollständig ortsunabhängige und dennoch hochgradig vernetzte Lernerfahrung, die von angesehenen Unternehmern, erstklassigen Akademikern und Fachexperten bereitgestellt wird.Die globale Community von ToU bietet Lernenden die Möglichkeit, durch persönliche Veranstaltungen und Meeting-Hubs sinnvolle Verbindungen sowohl online als auch im echten Leben aufzubauen. ToU bietet eine Reihe von Studiengängen an, darunter einen Bachelor of Arts in Responsible Business Administration & Entrepreneurship, einen Bachelor of Science in Artificial Intelligence & Sustainable Technologies, einen Impact MBA in Sustainability, Innovation & Leadership und einen Master of Science in Sustainability, Entrepreneurship & Technologie in Partnerschaft mit der Wirtschaftsuniversität Wien.Eine Auswahl an "kombinierbaren" 3-wöchigen und 3-monatigen Zertifikatsprogrammen werden auch als akkreditierte Kurse angeboten.ToU setzt sich dafür ein, den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu beschleunigen, indem sie die Changemaker von morgen ausbildet und befähigt.Weitere Informationen zur Tomorrow University of Applied Sciences finden Sie unter https://tomorrow.university (https://tomorrow.university) oder verfolgen Sie ihre Mission und Geschichte auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/school/tomorrowuniversity/?originalSubdomain=de), Instagram (https://www.instagram.com/tomorrow.university) und YouTube (https://www.youtube.com/@tomorrowuniversity).Die Pressemappe mit Bildern für die redaktionelle Nutzung finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1Fx3igwoYDwcG5hbWTGztPwo2pHc_Brd5).Pressekontakt:Christina Gaither | press@tomorrow.university | +34 670 47 53 97