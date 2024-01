Von Thomas Stucki, CIO St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Heute beginnen in Iowa die Vorwahlen in den USA. In den nächsten Wochen folgenden die anderen Staaten Schlag auf Schlag. Bei den Wahlkampfveranstaltungen geht es um viele Themen, die Schulden der USA gehören aber nur am Rande dazu, wenn überhaupt. Die Leute interessiert es nicht und mit der Schuldenbekämpfung kann nicht gepunktet werden. In einer Woche steht die US-Verwaltung wieder vor einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...