Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.730 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Commerzbank, Continental und die Münchener Rück, Abschläge gab es unter anderem bei Qiagen, Merck und Sartorius.



"Durch den heutigen US-Feiertag wird der Handel auch an Europas Börsen heute dünner als sonst ausfallen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Das heißt allerdings nicht, dass die Ausschläge zwangsläufig gering bleiben." Denn gerade an umsatzschwachen Tagen reichten deutlich kleinere Transaktionen, um den Markt nachhaltig zu bewegen.



Die Wahl in Taiwan dürfte an den Börsen unterdessen keine großen Auswirkungen haben: "Das liegt vor allem daran, dass Chinas Antwort auf das Wahlergebnis sehr gemäßigt ausgefallen ist", so Altmann. Dazu komme, dass der neue Präsident William Lai zwar als großer China-Kritiker gelte, er werde nach seinem Amtsantritt im Mai allerdings aus einer verhältnismäßig schwachen Position heraus agieren. "Denn seit dem Jahr 2000 ist er der erste Präsident, der mit weniger als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt wurde." Zudem habe seine Partei die Mehrheit im Parlament verloren.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0963 US-Dollar (+0,12 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9122 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 78,43 US-Dollar; das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

